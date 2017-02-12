Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли1 : 1Челси
Хоккей  Швеция2 : 3Финляндия
Хоккей  Россия4 : 2Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Звезда» победила в гостях «Уфу-Алису»

Комментарии

«Звезда» выиграла в гостях у «Уфы-Алисы» (32:25) в матче предварительного этапа женской суперлиги.

Самым результативным игроком матча стала левая полусредняя «Звезды» Наталья Винюкова, забившая девять голов. В составе хозяев семь точных бросков нанесла Алина Иринина.

«Звезда» набрала 18 очков и догнала в турнирной таблице «Кубань», которая провела на три матча меньше.

Следующий матч команда Алексея Гумянова проведет 27 февраля дома с «Динамо-Синарой».

Суперлига

Женщины

«Уфа-Алиса» (Уфа) – «Звезда» (Московская область) – 25:32 (14:17)

«Уфа-Алиса»: Степаненко (2, 6/22), Федиско (7/23); Ниценко, Федорова (2 мин), Кузнецова, Ходжиева, Барнева, Будилина (3, 2 мин), Сакаева (1, 2 мин), Бобина (3, 4 мин), Гиголян (3), Иринина (7), Белова (1), Мурзалиева, Тарасова (5, 4 мин), Головачева.

«Звезда»: Тиханова (4/13), Шулега (6/21); Иванова, Закордонская (1), Винюкова (9), Климанцева (2, 2 мин), Егорова (2), Галай (5), Листопад (5), Одрузова (2 мин), Курбанова (3), Никитина, Алексеева, Илларионова (2 мин), Амельченко (3), Шукалова (2, 2 мин). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Звезда» крупно обыграла «Университет» в Ижевске«Звезда» одержала победу над «Университетом» из Ижевска (37:24) в матче женской суперлиги.«Звезда» вышла в финал четырех Кубка России«Звезда» одержала победу над «Университетом» из Ижевска (24:20) в ¼ финала Кубка России и вышла в финал четырех.«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ»«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ»В среду состоялись три матча в женской суперлиге.«Звезда» проиграла «Ладе» в Тольятти«Звезда» проиграла «Ладе» в ТольяттиЗвенигородская «Звезда» потерпела поражение от «Лады» (25:33) в матче суперлиги.Руководитель «Звезды» и «Чеховских медведей» избран президентом Федерации гандбола Московской областиГенеральный директор Гандбольного центра Московской области Алексей Перов стал президентом Федерации гандбола Московской области (ФГМО).«Звезда» сыграла со сборной журналистов«Звезда» сыграла со сборной журналистовПодмосковная «Звезда» провела товарищеский матч со сборной журналистов России.«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы»«Ростов-Дон» одержал победу над «Динамо-Синарой» (27:20) в матче суперлиги.«Звезда» уступила «Ладе» в последнем матче 2016 года«Звезда» уступила «Ладе» в последнем матче 2016 года«Звезда» на своей площадке уступила «Ладе» в матче чемпионата России по гандболу.«Советский спорт» объявляет о сотрудничестве со «Звездой» и «Чеховскими медведями»«Советский спорт» объявляет о сотрудничестве со «Звездой» и «Чеховскими медведями»Сегодня в редакции старейшего спортивного издания страны состоялось подписание контракта об информационном партнерстве между «Советским спортом» и гандбольными командами Подмосковья «Чеховскими медведями» и «Звездой».«Кубань» сыграет с «Ладой» в Кубке России, «Звезда» – с «Университетом»Сегодня в офисе Федерации гандбола России состоялась жеребьевка ¼ финала женского Кубка России.Трефилов не пожалел бывший клубТрефилов не пожалел бывший клубКорреспондент Sovsport.ru побывал на матче «Кубани» с подмосковной «Звездой» и увидел, как Трефилов боролся с собой и бывшим клубом.«Звезда» поддержала сборную РоссииИгроки гандбольной «Звезды» Виктория Климанцева, Мария Галай, Анна Шукалова и Татьяна Потапенко в понедельник болели за сборную России в матче с Уэльсом в одном из баров Москвы.Дарья Одрузова: Гумянов сказал, что в «Звезде» собирается новая молодая командаРазыгрывающая Дарья Одрузова, выступавшая на правах аренды за «Уфа-Алису», рассказала, почему решила продолжить карьеру в «Звезде».Алексей Гумянов: «Кубань» присоединяется к финансовым монстрамГлавный тренер «Звезды» Алексей Гумянов высказался о раскладе сил в женской суперлиге и перспективах своей команды в следующем сезоне.«Звезда» подписала контракт с ОдрузовойРазыгрывающая Дарья Одрузова стала игроком «Звезды». Детали контракта не называются.Листопад стала игроком «Звезды»Правая полусредняя Анастасия Листопад подписала контракт со «Звездой». Детали соглашения не разглашаются.«Звезда» подписала контракт с ШукаловойПравая крайняя «Луча» Анна Шукалова продолжит карьеру в «Звезде». Срок контракта не разглашается.Гумянов возглавил «Звезду»Новым главным тренером «Звезды» стал Алексей Гумянов. В тренерском штабе остаются Денис Сайфулин и тренер вратарей Светлана Андрюшина.«Звезда» рассталась с РеввойГлавный тренер звенигородской «Звезды» Александр Ревва покидает клуб в связи с истечением срока контракта.«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Лада» проиграла «Астраханочке»В субботу прошли первые матчи полуфинальных серий плей-офф женской суперлиги.
Главные новости
Футбол
Пол Клемент: Мы полностью заслужили победу над «Лестером»
Теннис
Россия обыграла Тайвань в Кубке Федерации и завоевала право сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион
MMA
Александр Емельяненко подписал контракт с WFCA на три боя (фото)
Футбол
«Лестер» уступил «Суонси» и находится на расстоянии одного очка от зоны вылета
Футбол
«Спартак-2» обыграл «Краснодар-2» в Кубке ФНЛ
Хоккей
Александр Кожевников: Ткачев и Капризов на 98% будут на чемпионате мира
Биатлон
Подчуфарова, Старых, Акимова и Слепцова выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Футбол
Митрюшкин пропустил два гола от аутсайдера, но его «Сьон» победил
Хоккей
Шестеркин, Рыков и Капризов признаны лучшими игроками шведского этапа Еврохоккейтура в своих амплуа
MMA
Дерек Брансон: Решение судей отдать победу Силве вызывает смех
все новости
Звезда
Звездакалендарьстатистика
Уфа-Алиса
Уфа-Алисакалендарьстатистика
Наталья Винюкова
Наталья Винюковавсе новости