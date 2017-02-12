«Звезда» победила в гостях «Уфу-Алису»
«Звезда» выиграла в
гостях у «Уфы-Алисы» (32:25) в матче предварительного этапа женской суперлиги.
Самым результативным игроком матча стала левая полусредняя «Звезды» Наталья Винюкова, забившая девять голов. В составе хозяев семь точных бросков нанесла Алина Иринина.
«Звезда» набрала 18 очков и догнала в турнирной таблице «Кубань», которая провела на три матча меньше.
Следующий матч команда Алексея Гумянова проведет 27 февраля дома с «Динамо-Синарой».
Суперлига
Женщины
«Уфа-Алиса» (Уфа) –
«Звезда» (Московская область) – 25:32 (14:17)
«Уфа-Алиса»: Степаненко (2, 6/22), Федиско (7/23); Ниценко, Федорова (2 мин), Кузнецова, Ходжиева, Барнева, Будилина (3, 2 мин), Сакаева (1, 2 мин), Бобина (3, 4 мин), Гиголян (3), Иринина (7), Белова (1), Мурзалиева, Тарасова (5, 4 мин), Головачева.
«Звезда»: Тиханова (4/13), Шулега (6/21); Иванова, Закордонская (1), Винюкова (9), Климанцева (2, 2 мин), Егорова (2), Галай (5), Листопад (5), Одрузова (2 мин), Курбанова (3), Никитина, Алексеева, Илларионова (2 мин), Амельченко (3), Шукалова (2, 2 мин).