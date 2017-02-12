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Российские рапиристы заняли третье место в командном турнире на Кубке мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по фехтованию в  Бонне (Германия) состоялись командные соревнования у рапиристов. Третье место заняла сборная России.

В полуфинале россияне уступили сборной Франции со счетом 38:46, но в матче за третье место обыграли сборную США. В финале же сборная Франции обыграла сборную Италии - 45:34.

Фехтование. Кубок мира

Бонн (Германия)

Мужчины. Рапира

Команды

1. Франция

2. Италия

3. Россия

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