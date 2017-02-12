Российские рапиристы заняли третье место в командном турнире на Кубке мира
На этапе Кубка мира по фехтованию в Бонне (Германия)
состоялись командные соревнования у рапиристов. Третье место заняла сборная
России.
В полуфинале россияне уступили сборной Франции со
счетом 38:46, но в матче за третье место обыграли сборную США. В финале же
сборная Франции обыграла сборную Италии - 45:34.
Фехтование. Кубок мира
Бонн (Германия)
Мужчины. Рапира
Команды
1. Франция
2. Италия
3. Россия
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