Александр Кожевников: Ткачев и Капризов на 98% будут на чемпионате мира
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев своей игрой в клубе и на этапах Евротура почти гарантировал себе место в сборной России на чемпионате мира.
Напомним, сегодня сборная России в Гетеборге обыграла команду Чехии (4:2) в матче шведского этапа Евротура и досрочно гарантировала себе первое место в турнире сезона-2016/17. Ткачев в трех играх отметился тремя результативными передачами.
«Ткачев - один из первых кандидатов для участия в чемпионате мира из этой сборной России. Он и в клубе здорово играет. На 98% он и Капризов будут на чемпионате мира. Готов ли Ткачев к НХЛ? Готов. Даже сомнений не», - цитирует Кожевникова «Р-Спорт». - Евротур - это не самый важный турнир, но порадовали, помимо Капризова и Ткачева, наши вратари. Анатолий Голышев сыграл на хорошем уровне два матча и концовку первой игры. Все наши защитники понравились».
Матч
Россия - Чехия - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы:
Шумаков (Шалунов), 11:40 (1:0 - бол.). Ленц 21:33 (1:1). Радил (Полашек), 31:25 (1:2 - бол.). Голышев (Ткачёв, Капризов), 35:30 (2:2). Шалунов (Шумаков), 46:23 (3:2 - бол.). Шалунов (Шумаков), 54:14 (4:2).
Место и дата
12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция