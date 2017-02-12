Александр Кожевников: Ткачев и Капризов на 98% будут на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев своей игрой в клубе и на этапах Евротура почти гарантировал себе место в сборной России на чемпионате мира.

Напомним, сегодня сборная России в Гетеборге обыграла команду Чехии (4:2) в матче шведского этапа Евротура и досрочно гарантировала себе первое место в турнире сезона-2016/17. Ткачев в трех играх отметился тремя результативными передачами.

«Ткачев - один из первых кандидатов для участия в чемпионате мира из этой сборной России. Он и в клубе здорово играет. На 98% он и Капризов будут на чемпионате мира. Готов ли Ткачев к НХЛ? Готов. Даже сомнений не», - цитирует Кожевникова «Р-Спорт». - Евротур - это не самый важный турнир, но порадовали, помимо Капризова и Ткачева, наши вратари. Анатолий Голышев сыграл на хорошем уровне два матча и концовку первой игры. Все наши защитники понравились».