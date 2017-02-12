«Лестер» уступил «Суонси» и находится на расстоянии одного очка от зоны вылета

Арсен Венгер: Я ценю, что Райт хочет, чтобы я отдохнул, но я не готов к этому

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова бывшего игрока клуба Иана Райта, который заявил, что 67-летний француз покинет клуб по окончании сезона.