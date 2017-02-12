«Лестер» уступил «Суонси» и находится на расстоянии одного очка от зоны вылета
Матч 25-го тура чемпионата Англии между «Суонси» и «Лестером»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Суонси».
В составе победителей отличились Алфи Мосон и Мартин Ульссон. «Лестер»
имеет в активе 21 очко и находится на расстоянии одного очка от зоны вылета.
Действующие чемпионы Англии опережают идущий 18-м «Халл», у которого 20 очков.
У «Суонси» 24 очка и 15-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
25-й тур
Матч
Суонси - Лестер Сити - 2:0 (2:0)
Голы
Моусон 36 (1:0). Ольссон 45 (2:0).
Состав
Суонси: Фабиански, Ноутон, Моусон, Ольссон, Фернандес, Сигурдссон, Кэролл, Корк, Дайер (Роутледж, 7, Нарсинг, 89), Фер, Льоренте (Айю, 72)
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон (Амарти, 70), Фукс (Чилуэлл, 46), Хут, Олбрайтон (Слимани, 46), Дринкуотер, Ндиди, Марез, Варди, Грэй
Предупреждения:
Фер, 26; Корк, 40 - Хут, 36; Чилуэлл, 57
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
12 февраля 19:00, Либерти, Онлайн-трансляция