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«Кубань» победила «Брест» и вышла в четвертьфинал Кубка ЕГФ с первого места

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«Кубань» одержала победу над «Брестом» (25:20) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ.

Самым результативным игроком в составе российской команды стала олимпийская чемпионка Марина Судакова, забившая шесть голов.

Эта победа позволила команде Евгения Трефилова занять первое место в группе B и выйти в четвертьфинал.

Краснодар

Кубок ЕГФ

Женщины

Групповой этап

Группа B

6-й тур

«Кубань» (Россия) – «Брест» (Франция) – 25:20 (17:8)

«Кубань»: Калинина, Михайлюта; Судакова (6), В. Жилинскайте (4), Королева (4), Антонова (2), Даньшина (2), Дьяченко (2), Наливко (2), Горшенина (1), Я. Жилинскайте (1), Маренникова (1), Закарьян, Копосова, Рзаева, Свитанько.

Турнирное положение: 1. «Кубань» – 10 очков (6 игр). 2. «Брест» – 8 (6). 3. «Фехервар» (Венгрия) – 6 (6). 4. «Лейпциг» (Германия) – 0 (6).

Матчи ¼ финала 4/5 и 11/12 марта.

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