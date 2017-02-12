«Кубань» победила «Брест» и вышла в четвертьфинал Кубка ЕГФ с первого места
«Кубань» одержала
победу над «Брестом» (25:20) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ.
Самым результативным игроком в составе российской команды стала олимпийская чемпионка Марина Судакова, забившая шесть голов.
Эта победа позволила команде Евгения Трефилова занять первое место в группе B и выйти в четвертьфинал.
Краснодар
Кубок ЕГФ
Женщины
Групповой этап
Группа B
6-й тур
«Кубань» (Россия) – «Брест»
(Франция) – 25:20 (17:8)
«Кубань»: Калинина, Михайлюта; Судакова (6), В. Жилинскайте (4), Королева (4), Антонова (2), Даньшина (2), Дьяченко (2), Наливко (2), Горшенина (1), Я. Жилинскайте (1), Маренникова (1), Закарьян, Копосова, Рзаева, Свитанько.
Турнирное положение:
1. «Кубань» – 10 очков (6 игр). 2. «Брест» – 8 (6). 3. «Фехервар» (Венгрия) – 6
(6). 4. «Лейпциг» (Германия) – 0 (6).
Матчи ¼ финала 4/5 и 11/12 марта.