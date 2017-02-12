Николай Круглов: Для Старых четвертое место - огромный успех

Призер Олимпийских игр и четырехкратный чемпион мира Николай Круглов поделился мнением о выступлении российской биатлонистки Ирины Старых на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Сегодня в гонке преследования она стартовала с 24-й позиции, но в итоге смогла финишировать четвертой и имела шансы на медаль. Для спортсменки это первый чемпионат мира после отбытой дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Совершенно очевидно, что для Старых четвертое место - это успех, причем огромный. Мы помним, что Ирина пропустила два сезона, не выступала в официальных стартах. В нынешнем сезоне она не принимала участие в этапах Кубка мира, соревнуясь на российском уровне, в Кубке IBU, потом был чемпионат Европы, где она успешно выступила и завоевала право поехать на чемпионат мира», - цитирует Круглова «Р-Спорт».