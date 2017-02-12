Александр Емельяненко подписал контракт с WFCA на три боя (фото)

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко подписал контракт с чеченским промоушеном WFCA, в котором выступают бойцы клуба «Ахмат». Спортсмен должен провести в этой лиге, как минимум три поединка.

«У меня для вас хорошие новости! Сегодня Лига WFCA подписала контракт с легендой российского ММА, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо, экс-чемпионом ProFC в тяжелом весе Александром Емельяненко. Теперь он будет выступать среди тяжеловесов чемпионата «Ахмат». Это очень громкая новость, надеюсь, Александр проявит себя и внесет интригу в своем дивизионе, будет показывать зрелищные бои. Добро пожаловать в сильнейшую организацию, Александр! Я поздравляю всех нас, потому что уровень WFCA, безусловно, растет», - заявил президент клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.

Как стало известно «Советскому спорту», Александр Емельяненко может свой следующий поединок провести 1 апреля. Турнир WFCA 35 пройдет в Караганде (Казахстан). Также есть информация, что ведутся переговоры о бое с Джеффом Монсоном.

Александр Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима. В конце ноября 2016 года Воронежский областной суд назначил Емельяненко два года исправительных работ вместо остававшегося срока в тюрьме.