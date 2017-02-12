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Россия обыграла Тайвань в Кубке Федерации и завоевала право сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда второй лиги мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Тайваня завершился победой российских теннисисток. Итоговый счет матча – 4:1.

Матч первого раунда второй лиги мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Тайваня завершился победой российских теннисисток. Итоговый счет матча – 4:1.

Матч проходил в Москве. Две победы в одиночных матчах одержала Екатерина Макарова, одну – Наталья Вихлянцева. Также победу одержала российская пара  Анна Блинкова/Анна Калинская. Тайвань заработал единственное очков благодаря поражению Блинковой в одиночном матче.

Сборная России добилась права сыграть плей-офф за право выступать в элитном дивизионе мировой группы в 2018 году.

Кубок Федерации. Мировая группа

Вторая лига

Первый раунд

Москва (Россия) 

Россия – Тайвань – 4:1

Екатерина Макарова  - Ли Я Суань - 6:3, 5:7, 6:1)

Екатерина Макарова -  Чан Кай Чен 6:4, 7:5

Наталья Вихлянцева – Ли Я Суань - 6:1, 6:2

Анна Блинкова/Анна Калинская – Чан Чин Вей/Су Чин Вен - 6:3, 7:5

Анна Блинкова – Чан Чин Вей 3:6, 5:7.

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