Россия обыграла Тайвань в Кубке Федерации и завоевала право сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион
Матч первого раунда второй лиги мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Тайваня завершился победой российских теннисисток. Итоговый счет матча – 4:1.
Матч первого раунда второй лиги мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Тайваня завершился победой российских теннисисток. Итоговый счет матча – 4:1.
Матч проходил в Москве. Две победы в одиночных матчах
одержала Екатерина Макарова, одну – Наталья Вихлянцева. Также победу одержала
российская пара Анна Блинкова/Анна Калинская.
Тайвань заработал единственное очков благодаря поражению Блинковой в одиночном
матче.
Сборная России добилась права сыграть плей-офф за
право выступать в элитном дивизионе мировой группы в 2018 году.
Кубок Федерации. Мировая группа
Вторая лига
Первый раунд
Москва (Россия)
Россия – Тайвань – 4:1
Екатерина Макарова - Ли Я Суань - 6:3, 5:7, 6:1)
Екатерина Макарова - Чан Кай Чен 6:4, 7:5
Наталья Вихлянцева – Ли Я Суань - 6:1, 6:2
Анна Блинкова/Анна Калинская – Чан Чин Вей/Су Чин
Вен - 6:3, 7:5
Анна Блинкова – Чан Чин Вей 3:6, 5:7.