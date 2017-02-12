Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли1 : 1Челси
Хоккей  Швеция2 : 3Финляндия
Хоккей  Россия4 : 2Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Фрайбург» обыграл «Кельн»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Кельном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Фрайбурга».

В составе победителей отличились Винченцо и  Максимилиан Филип. У «Кельна» гол в активе Антони Модеста.

«Фрайбург» набрал 29 очков и занимает и занимает восьмое место в чемпионате Германии. У «Кельна» 32 очка и седьмое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

20-й тур

Матч

Фрайбург - Кёльн - 2:1 (1:1)

Голы

Грифо 32 (1:0). Модесте 39 (1:1). Филипп 77 (2:1).

Состав

Фрайбург: Шволов, Союнчу, Торрехон, Гюнтер, Кюблер, Хаберер, Франц (Шустер, 68), Грифо (Игньевски, 90), Хёфлер, Нидерлехнер (Петерсен, 56), Филипп

Кёльн: Кесслер, Хектор, Хайнц, Суботич, Маро, Соренсен, Биттенкур (Цоллер, 82), Хёгер (Клеменс, 33), Рауш, Модесте, Осако

Предупреждения:

Хаберер, 53 - Хектор, 85

Судья:

Роберт Хартманн (Германия)

Место и дата

12 февраля 19:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вольфсбург» обыграл «Хоффенхайм»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Вольфсбургом» и «Хоффенхаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вольфсбурга».Бундеслига. 20-й тур. «Вольфсбург» - «Хоффенхайм», «Фрайбург» - «Кельн» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Майк Вальпургис: Нейтрализовали большинство моментов «Баварии», но в атаке допустили много ошибокГлавный тренер «Ингольштадта» Майк Вальпургис прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата ГерманииФилипп Лам: Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачуПолузащитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу своей команды над «Ингольштадтом» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Германии.Карло Анчелотти: Это важная победа, за которую мы бились изо всех силГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды над «Ингольштадтом» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Германии.«Шальке» обыграл «Герту»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шальке».Видаль и Роббен принесли «Баварии» победу над «Ингольштадтом»«Бавария» вырвала победу у «Ингольштадта» (2:0) в матче 20-го тура бундеслиги.Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Дармштадту»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Дармштадтом» и дортмундской «Боруссией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Дармштадта».«РБ Лейпциг» дома уступил «Гамбургу»Матч 20-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Гамбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Гамбурга».«Байер» обыграл «Айнтрахт» благодаря дублю ЧичаритоМатч 20-го тура чемпионата Германии между леверкузенским «Байером» и франкфуртским «Айнтрахтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:0 в пользу «Байера».«Майнц» обыграл «Аугсбург» в матче 20-го тура БундеслигиВ матче 20-го тура чемпионата Германии «Майнц» обыграл на своем поле «Аугсбург» со счетом 2:0.Карло Анчелотти: «Ингольштадт» силен в единоборствах и играет очень интенсивноГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ингольштадтом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 20-м туре чемпионата Германии.«Боруссия» (Д) наказана закрытием фанатской трибуны на один матч из-за поведения болельщиковНемецкий футбольный союз применил санкции к дортмундской «Боруссии». Причина – поведение болельщиков команды.Тухель – основной кандидат на пост наставника «Арсенала»В руководстве лондонского «Арсенала» планируют грядущим летом назначить нового главного тренера. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».Ули Хенесс: Попытки Дугласа Косты поднять себе зарплату в «Баварии» не пройдутПрезидент «Баварии» Ули Хенесс предупредил полузащитника команды Дугласа Коста, что его публичные заявления не помогут ему в переговорах о продлении контракта.Матс Хуммельс: Не согласен с тем, что ошибки судей всегда должны быть частью футбола. Я за видеоповторыЗащитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс высказался за широкое применение в мировом футболе практики видеоповторов.«Боруссия» оценила Обамеянга в 70 миллионов евроДортмундская «Боруссия» готова будущим летом отпустить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб за 70 миллионов евро.Михаэль Баллак: В «Баварии» у Озила будет больше шансов выиграть трофейБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак посоветовал полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу вернуться в бундеслигу.Манчини может возглавить «Милан»Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.
Главные новости
Футбол
Пол Клемент: Мы полностью заслужили победу над «Лестером»
Теннис
Россия обыграла Тайвань в Кубке Федерации и завоевала право сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион
MMA
Александр Емельяненко подписал контракт с WFCA на три боя (фото)
Футбол
«Лестер» уступил «Суонси» и находится на расстоянии одного очка от зоны вылета
Футбол
«Спартак-2» обыграл «Краснодар-2» в Кубке ФНЛ
Хоккей
Александр Кожевников: Ткачев и Капризов на 98% будут на чемпионате мира
Биатлон
Подчуфарова, Старых, Акимова и Слепцова выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Футбол
Митрюшкин пропустил два гола от аутсайдера, но его «Сьон» победил
Хоккей
Шестеркин, Рыков и Капризов признаны лучшими игроками шведского этапа Еврохоккейтура в своих амплуа
MMA
Дерек Брансон: Решение судей отдать победу Силве вызывает смех
все новости
Кёльн
Кёльнкалендарьстатистика
Фрайбург
Фрайбургкалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости