«Фрайбург» обыграл «Кельн»
Матч 20-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Кельном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Фрайбурга».
В составе победителей отличились Винченцо и Максимилиан Филип. У «Кельна» гол в активе
Антони Модеста.
«Фрайбург» набрал 29 очков и занимает и занимает восьмое место в
чемпионате Германии. У «Кельна» 32 очка и седьмое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
20-й тур
Матч
Голы
Грифо 32 (1:0). Модесте 39 (1:1). Филипп 77 (2:1).
Состав
Фрайбург: Шволов, Союнчу, Торрехон, Гюнтер, Кюблер, Хаберер, Франц (Шустер, 68), Грифо (Игньевски, 90), Хёфлер, Нидерлехнер (Петерсен, 56), Филипп
Кёльн: Кесслер, Хектор, Хайнц, Суботич, Маро, Соренсен, Биттенкур (Цоллер, 82), Хёгер (Клеменс, 33), Рауш, Модесте, Осако
Предупреждения:
Судья:
Роберт Хартманн (Германия)
Место и дата
12 февраля 19:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция