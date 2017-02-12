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Пол Клемент: Мы полностью заслужили победу над «Лестером»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Суонси» Пол Клемент прокомментировал домашнюю победу над «Лестером» (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.

«Мы хорошо начали матч, я очень доволен своими игроками, - цитирует специалиста BBC Sport. - Мы полностью заслужили эту победу. Мяч, забитый до перерыва, придал нам уверенности. В районе 60-61-й минуты «Лестер» угрожал нашим воротам, но в остальном мы были хороши».

Матч

Суонси - Лестер Сити - 2:0 (2:0)

Голы

Моусон 36 (1:0). Ольссон 45 (2:0).

Состав

Суонси: Фабиански, Ноутон, Моусон, Ольссон, Фернандес, Сигурдссон, Кэролл, Корк, Дайер (Роутледж, 7, Нарсинг, 89), Фер, Льоренте (Айю, 72)

Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон (Амарти, 70), Фукс (Чилуэлл, 46), Хут, Олбрайтон (Слимани, 46), Дринкуотер, Ндиди, Марез, Варди, Грэй

Предупреждения:

Фер, 26; Корк, 40 - Хут, 36; Чилуэлл, 57

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

12 февраля 19:00, Либерти, Онлайн-трансляция

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