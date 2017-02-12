Егор Рыков: Приз лучшему защитнику Шведских игр стал неожиданностью

Защитник сборной России Егор Рыков поделился впечатлениями от выступления на Еврохоккейтуре.

- Конечно, очень приятно получить приз лучшему защитнику турнира, это стало для меня полной неожиданностью. Свой дебют сам оценивать не хочу, я просто рад и счастлив, что сыграл за первую сборную, это самые непередаваемые ощущения, это просто очень круто, по-другому и не скажешь.

Пока не прочувствовал, наверное, есть ли разница в атмосфере в первой и молодежной сборных. В целом коллективы схожие, ребята все дружные, спокойные, на льду все одним кулаком друг за друга бьются, вылавливают шайбы на себя, - приводит слова Рыкова «Р-Спорт».

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Напомним, сборная России обыграла Чехию со счетом и стала победителем шведского этапа Еврохоккейтура. Ранее национальная команда обыграла Финляндию (2:1) и Швецию (4:2).

Вратарь Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающий Кирилл Капризов стали лучшими на этапе в своих амплуа.

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