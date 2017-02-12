Клаудио Раньери: Главная цель «Лестера» - сохранить место в премьер-лиге
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал выездное поражение от «Суонси» (0:2) в 25-м туре чемпионата Англии.
«Невероятно. Мы хорошо начали, хотели добиться хорошего результата в матче с другой командой, которая находится недалеко от зоны вылета. Но сначала они забивают один мяч, потом другой... С этого момента вернуться в игру было очень сложно. Сейчас наши мысли - о премьер-лиге. Кубок и Лига чемпионов - это нечто другое. Мы хотим играть хорошо и сохранить место в АПЛ. Это наша главная цель», - цитирует итальянского специалиста BBC Sport.
Матч
Суонси - Лестер Сити - 2:0 (2:0)
Голы
Моусон 36 (1:0). Ольссон 45 (2:0).
Состав
Суонси: Фабиански, Ноутон, Моусон, Ольссон, Фернандес, Сигурдссон, Кэролл, Корк, Дайер (Роутледж, 7, Нарсинг, 89), Фер, Льоренте (Айю, 72)
Лестер Сити: Шмейхель, Морган, Симпсон (Амарти, 70), Фукс (Чилуэлл, 46), Хут, Олбрайтон (Слимани, 46), Дринкуотер, Ндиди, Марез, Варди, Грэй
Предупреждения:
Фер, 26; Корк, 40 - Хут, 36; Чилуэлл, 57
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
12 февраля 19:00, Либерти, Онлайн-трансляция