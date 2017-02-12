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Швейцарец Фойз стал чемпионом мира в скоростном спуске, Кузнецов – 34-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по горнолыжномуспорту в Санкт-Морице (Швейцария) состоялись соревнования по скоростному спуску у мужчин. Победу одержал швейцарский спортсмен Бит Фойз.

В тройку лучших также попали канадец Эрик Гуэй и австриец Макс Франц. Россиянин Илья Кузнецов занял 34-е место.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира

Санкт-Мориц (Швейцария)

Мужчины. Скоростной спуск

 1. Бит Фойз (Швейцария) 1.38,91

2. Эрик Гуэй (Канада) 1.39,03

3. Макс Франц (Австрия) 1.39,28…

34. Иван Кузнецов (Россия) 1.41,79

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