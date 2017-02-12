Швейцарец Фойз стал чемпионом мира в скоростном спуске, Кузнецов – 34-й
На чемпионате мира по горнолыжномуспорту в Санкт-Морице (Швейцария) состоялись соревнования по
скоростному спуску у мужчин. Победу одержал швейцарский спортсмен Бит Фойз.
В тройку лучших также попали канадец Эрик Гуэй и
австриец Макс Франц. Россиянин Илья Кузнецов занял 34-е место.
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
Санкт-Мориц (Швейцария)
Мужчины. Скоростной
спуск
1. Бит Фойз (Швейцария) 1.38,91
2. Эрик Гуэй (Канада) 1.39,03
3. Макс Франц (Австрия) 1.39,28…
34.
Иван Кузнецов (Россия) 1.41,79
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