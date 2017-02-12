«Сампдория» обыграла «Болонью»
Матч 24-го тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Болоньей»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сампдории».
В составе победителей отличились Луис Муриэль и Патрик Шик, еще
один мяч в свои ворота забил Ибраима Мбайе. У «Болоньи» гол в активе Блерима
Джемаили.
«Сампдория» набрала 33 очка и занимает десятое место в чемпионате
Италии. У «Болоньи» 27 очков и 14-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
Матч
Сампдория - Болонья - 3:1 (0:1)
Голы
Джемаили 18 (0:1). Муриэль 82 (1:1 - пен.). Шик 83 (2:1). Мбайе 88 (3:1 - автогол).
Состав
Сампдория: Вивиано, Сильвестре, Скриньяр, Бережински, Реджини (Додо, 46), Торрейра, Прат, Линетти (Джуричич, 46), Фернандеш (Шик, 59), Муриэль, Квальярелла
Болонья: да Коста, Майетта (Мбайе, 13), Донса, Торосидис, Гастальделло, Масина, Джемаили, Верди (Ди Франческо, 85), Крейчи, Пулгар, Дестро (Умар, 45)
Предупреждения:
Шик, 63; Торрейра, 72 - Майетта, 11; Донса, 45; Торосидис, 82; Джемаили, 90
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
12 февраля 20:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция