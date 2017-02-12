«Сампдория» обыграла «Болонью»

Матч 24-го тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Болоньей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сампдории».

В составе победителей отличились Луис Муриэль и Патрик Шик, еще один мяч в свои ворота забил Ибраима Мбайе. У «Болоньи» гол в активе Блерима Джемаили.

«Сампдория» набрала 33 очка и занимает десятое место в чемпионате Италии. У «Болоньи» 27 очков и 14-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур