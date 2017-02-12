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«Сампдория» обыграла «Болонью»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 24-го тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Болоньей» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сампдории».

В составе победителей отличились Луис Муриэль и Патрик Шик, еще один мяч в свои ворота забил Ибраима Мбайе. У «Болоньи» гол в активе Блерима Джемаили.

«Сампдория» набрала 33 очка и занимает десятое место в чемпионате Италии. У «Болоньи» 27 очков и 14-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

Матч

Сампдория - Болонья - 3:1 (0:1)

Голы

Джемаили 18 (0:1). Муриэль 82 (1:1 - пен.). Шик 83 (2:1). Мбайе 88 (3:1 - автогол).

Состав

Сампдория: Вивиано, Сильвестре, Скриньяр, Бережински, Реджини (Додо, 46), Торрейра, Прат, Линетти (Джуричич, 46), Фернандеш (Шик, 59), Муриэль, Квальярелла

Болонья: да Коста, Майетта (Мбайе, 13), Донса, Торосидис, Гастальделло, Масина, Джемаили, Верди (Ди Франческо, 85), Крейчи, Пулгар, Дестро (Умар, 45)

Предупреждения:

Шик, 63; Торрейра, 72 - Майетта, 11; Донса, 45; Торосидис, 82; Джемаили, 90

Судья:

Микаэль Фаббри (Италия)

Место и дата

12 февраля 20:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция

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