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Мартен Фуркад: Хотел отпраздновать победу еще на стрельбище

Источник:  IBUКомментарии

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял первое место

«Я думаю, преследование – моя любимая гонка. Ничто не сравнится с тем чувством, когда первым пересекаешь линию финиша. Мне понравилась сегодняшняя гонка, я доволен, что было так много зрителей.

Это один из тех дней, когда ты благодарен родителям, купившим первые лыжи, когда тебе было девять лет. Промах? Я не смог сконцентрироваться и промахнулся. Я был очень недоволен, так как надеялся начать праздновать победу на стрельбище», - цитирует Фуркада официальный сайт IBU.

В тройку лучших также попали норвежцы Йоханнес Бе и Уле-Эйнар Бьорндален. Лучший среди россиян Антон Шипулин пришел к финишу четвертым. 

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) 30.16,9 (1)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) + 22,8 (3)

3. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 25,6 (1)

4. Антон Шипулин (Россия) + 33,6 (1)

5. Онджей Моравец (Чехия) + 34,0 (2)

6. Лоуэл Бэйли (США) + 34,7 (1)

7. Красимир Анев (Болгария) +  38,3 (1)

8. Юлиан Эберхард (Австрия)  + 48,1 (3)

9. Тарьей Бе (Норвегия) + 52,3 (2)

10. Симон Шемпп (Германия) + 52,3 (3)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.05,1 (3)...

20. Евгений Гараничев (Россия) + 1.48,9 (4)...

39. Антон Бабиков (Россия) + 3.05,9 (4) 

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