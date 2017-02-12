Мартен Фуркад: Хотел отпраздновать победу еще на стрельбище
Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после
гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что
он занял первое место
«Я думаю, преследование – моя любимая гонка. Ничто не сравнится
с тем чувством, когда первым пересекаешь линию финиша. Мне понравилась
сегодняшняя гонка, я доволен, что было так много зрителей.
Это один из тех дней, когда ты благодарен родителям, купившим
первые лыжи, когда тебе было девять лет. Промах? Я не смог сконцентрироваться и
промахнулся. Я был очень недоволен, так как надеялся начать праздновать победу
на стрельбище», - цитирует Фуркада официальный сайт IBU.
В
тройку лучших также попали норвежцы Йоханнес Бе и Уле-Эйнар Бьорндален. Лучший
среди россиян Антон Шипулин пришел к финишу четвертым.
Биатлон. Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования. Мужчины
1.
Мартен Фуркад (Франция) 30.16,9 (1)
2.
Йоханнес Бе (Норвегия) + 22,8 (3)
3.
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 25,6 (1)
4. Антон Шипулин (Россия) +
33,6 (1)
5.
Онджей Моравец (Чехия) + 34,0 (2)
6.
Лоуэл Бэйли (США) + 34,7 (1)
7.
Красимир Анев (Болгария) + 38,3 (1)
8.
Юлиан Эберхард (Австрия) + 48,1 (3)
9.
Тарьей Бе (Норвегия) + 52,3 (2)
10.
Симон Шемпп (Германия) + 52,3 (3)
11.
Бенедикт Долль (Германия) + 1.05,1 (3)...
20. Евгений Гараничев (Россия)
+ 1.48,9 (4)...
39. Антон Бабиков (Россия) +
3.05,9 (4)