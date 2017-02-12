Услугина может пропустить оставшиеся гонки чемпионата мира по биатлону

Российская биатлонистка Ирина Услугина, возможно, не выступить в оставшихся гонках на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович.



«Сегодня она уехала в Риднау, чтобы вернуться на ту высоту, на которой ранее тренировалась. Пока мы продолжаем ее готовить конкретно к эстафете. Но не факт, что она в ней выступит, поскольку надо еще посмотреть, в каком состоянии будут девочки после индивидуальной гонки, как себя будет чувствовать Подчуфарова.

Может случиться и так, что она (Услугина) вообще не вернется и будет готовиться к южнокорейскому этапу», - цитирует Касперовича ТАСС.

Напомним, что в спринте Услугина заменила Екатерину Глазырину, которая была отстранена от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопигновых правил.