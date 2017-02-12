«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Нью-Джерси»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 4:1 в пользу «Сан-Хосе».

В составе победителей дубль сделал Брент Бернс. Еще по одной шайбе в активе Джо Торнтона и Томаша Гертла . У хозяев отличился Пьер-Александр Паренто.

«Сан-Хосе» набрал 73 очка и занимает третье место на Западе. У «Нью-Джерси» 56 очков и 14-е место.

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