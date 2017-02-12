«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Нью-Джерси»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 4:1 в пользу «Сан-Хосе».
В составе победителей дубль сделал Брент Бернс. Еще по одной шайбе
в активе Джо Торнтона и Томаша Гертла . У хозяев отличился Пьер-Александр
Паренто.
«Сан-Хосе» набрал 73 очка и занимает третье место на Западе. У «Нью-Джерси»
56 очков и 14-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Сан-Хосе - 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Голы:
Паренто (Йозефсон, Холл), 11:42 (1:0). Бернс (Торнтон, Мартин), 22:27 (1:1). Бернс (Павелски, Лабанк), 27:46 (1:2). Торнтон (Власич, Лабанк), 31:22 (1:3). Гертль (Уорд, Браун), 58:36 (1:4 - п.в.).
Место и дата
12 февраля 20:30, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически