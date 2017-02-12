Йоханнес Бе: Я не был уверен, что смогу догнать Бьорндалена

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлениями после гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял второе место.

Бе на последнем круге обогнал своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена, который финишировал третьим.

«Я не был уверен, что смогу догнать Уле. Когда я догнал и обогнал Бейли, я не думал, что догоню и его. На последнем подъеме мне это удалось. Когда я оглянулся, то понял, что у нас с Уле будут медали; я был доволен», - цитирует Бе официальный сайт IBU.

Напомним, что выиграл гонку француз Мартен Фуркад.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) 30.16,9 (1)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) + 22,8 (3)

3. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 25,6 (1)

4. Антон Шипулин (Россия) + 33,6 (1)

5. Онджей Моравец (Чехия) + 34,0 (2)

6. Лоуэл Бэйли (США) + 34,7 (1)

7. Красимир Анев (Болгария) + 38,3 (1)

8. Юлиан Эберхард (Австрия) + 48,1 (3)

9. Тарьей Бе (Норвегия) + 52,3 (2)

10. Симон Шемпп (Германия) + 52,3 (3)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.05,1 (3)...

20. Евгений Гараничев (Россия) + 1.48,9 (4)...

39. Антон Бабиков (Россия) + 3.05,9 (4)