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Антонио Конте: Если кто-то считает, что борьба за чемпионство уже закончилась, он ошибается

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 25-го тура премьер-лиги с «Бернли» (1:1) высказался о борьбе за чемпионство.

«До конца чемпионата осталось еще 13 игр, и если кто-то считает, что борьба за победу уже закончилась, он ошибается. На титул претендует сразу шесть команд, и до конца сезона может случиться все что угодно. Мы должны продолжать работать и стараться выигрывать такие матчи, как был сегодня. Я доволен отношением моих игроков к делу и их стремлением побеждать, но такие потери могут случиться в любой момент.

Мы должны думать только о своей задаче и не оглядываться на других. Мы нацелены добиться серьезных целей в этом сезоне. Сначала необходимо выигрывать свои матчи, и лишь после этого можно задумываться о результатах соперников.

Мы стремимся побеждать в каждом матче. Сегодня та же картина, но необходимо понимать, что иногда бывают очень сложные игры. Я расстроен, что мы потеряли очки, но доволен работой, целеустремленностью и стремлением победить моих футболистов», – приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Отметим, что, несмотря на ничью с «Бернли», отрыв «Челси» от второго места вырос до десяти очков, поскольку «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» (0:2).

Однако в случае победы «Манчестер Сити» над «Борнмутом» в понедельник «горожане» будут отставать от «синих» на восемь очков.

Матч

Бёрнли - Челси - 1:1 (1:1)

Голы

Педро 7 (0:1). Брэйди 24 (1:1).

Состав

Бёрнли: Хитон, Кин, Лоутон, Уорд, Ми, Бартон, Вествуд, Бойд, Брэйди (Эрфилд, 65), Барнс, Грэй (Воукс, 82)

Челси: Куртуа, Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Кэйхилл, Азар, Канте, Мозес (Виллиан, 72), Матич (Фабрегас, 67), Коста, Педро (Батшуайи, 87)

Предупреждения:

Вествуд, 69; Лоутон, 77; Бартон, 88 - Луиз, 75; Фабрегас, 89

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

12 февраля 16:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция

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