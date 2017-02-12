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Георгий Джикия: Пока не сел в самолет со «Спартаком», не осознавал, что буду работать в новой команде

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как осваивается в команде.

«В свои 23 года сменил четыре команды. Играл несколько лет в ФНЛ, постепенно добрался до премьер-лиги. А спустя полтора года я в «Спартаке». До тех пор пока не сел в один самолет с ребятами и не отправился на первые сборы, не осознавал, что буду работать в новой команде. Да еще какой! Могу сказать, что в «Спартаке» все на высшем уровне. Теперь все мысли о том, как дебютировать за красно-белых и закрепиться в основном составе.

Хочу максимально погрузиться в работу, чтобы ничто не отвлекало. Первый сбор в Эмиратах был для меня ознакомительным. Старался понять, в какой роли меня видит Массимо Каррера, каковы его требования. Помогли адаптироваться Маурисио, Кутепов и Боккетти, они до сих пор все время подсказывают мне. Да и вообще все игроки поддерживают. Коллектив здесь очень хороший», – приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».

Напомним, в декабре Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара», а до этого играл за «Локомотив-2», «Спартак-Нальчик» и «Химик» из Дзержинска.

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