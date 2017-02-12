Уле Эйнар Бьорндален: Выступление Домрачевой вдохновило меня
Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален поделился впечатлениями
после гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).
Напомним, что он занял третье место.
«Я действительно счастлив, для меня это как победа. Это моя
первая медаль в этом году», - цитирует Бьорндалена официальный сайт IBU.
Он
признался, что серебро его жены Дарьи Домрачевой стало дополнительной
мотивацией: «Конечно, она была очень сильна сегодня. Меня это вдохновило; я смотрел
гонку по телевизору».
Напомним, что выиграл гонку француз Мартен
Фуркад.
Биатлон. Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования. Мужчины
1.
Мартен Фуркад (Франция) 30.16,9 (1)
2.
Йоханнес Бе (Норвегия) + 22,8 (3)
3.
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 25,6 (1)
4. Антон Шипулин (Россия) +
33,6 (1)
5.
Онджей Моравец (Чехия) + 34,0 (2)
6.
Лоуэл Бэйли (США) + 34,7 (1)
7.
Красимир Анев (Болгария) + 38,3 (1)
8.
Юлиан Эберхард (Австрия) + 48,1 (3)
9.
Тарьей Бе (Норвегия) + 52,3 (2)
10.
Симон Шемпп (Германия) + 52,3 (3)
11.
Бенедикт Долль (Германия) + 1.05,1 (3)...
20. Евгений Гараничев (Россия)
+ 1.48,9 (4)...
39. Антон Бабиков (Россия) +
3.05,9 (4)