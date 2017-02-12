Уле Эйнар Бьорндален: Выступление Домрачевой вдохновило меня

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален поделился впечатлениями после гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял третье место.

«Я действительно счастлив, для меня это как победа. Это моя первая медаль в этом году», - цитирует Бьорндалена официальный сайт IBU.

Он признался, что серебро его жены Дарьи Домрачевой стало дополнительной мотивацией: «Конечно, она была очень сильна сегодня. Меня это вдохновило; я смотрел гонку по телевизору».

Напомним, что выиграл гонку француз Мартен Фуркад.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) 30.16,9 (1)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) + 22,8 (3)

3. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 25,6 (1)

4. Антон Шипулин (Россия) + 33,6 (1)

5. Онджей Моравец (Чехия) + 34,0 (2)

6. Лоуэл Бэйли (США) + 34,7 (1)

7. Красимир Анев (Болгария) + 38,3 (1)

8. Юлиан Эберхард (Австрия) + 48,1 (3)

9. Тарьей Бе (Норвегия) + 52,3 (2)

10. Симон Шемпп (Германия) + 52,3 (3)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.05,1 (3)...

20. Евгений Гараничев (Россия) + 1.48,9 (4)...

39. Антон Бабиков (Россия) + 3.05,9 (4)