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Олег Браташ: Мы выполнили важную задачу, просмотрев большой пласт игроков

Источник:  ФХРКомментарии

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвел итоги Кубка Словакии, на котором его команда заняла третье место.

– В матче с Белоруссией понравилось, что сыграли ответственно, – приводит слова Браташа официальный сайт ФХР. – Жаль, не всегда удавалось реализовывать те моменты, которые создавали, но в концовке все-таки смогли увеличить отрыв в счете.

– В Словакию ехали за первым местом, а стали в итоге третьими. Как относится к такому результату?
– Мы выполнили важную задачу, просмотрев большой пласт игроков, которые в сборную раньше не привлекались. А что касается результата, то один из двух матчей со Словакией мы выиграли, и, считаю, это неплохо. Очень крепкая европейская национальная сборная. Очень серьезный соперник.

Напомним, в пятницу олимпийская сборная России победила Словакию в выставочном матче (3:1), а на следующий день – проиграла в рамках полуфинала турнира (2:6). В воскресенье команда Олега Браташа победила Белоруссию (3:1) в матче за третье место.

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