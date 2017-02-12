«Динамо» разгромило «Новую Генерацию», «Синара» крупно обыграла «Тюмень»
Состоялись матчи 15-го тура регулярного чемпионата российской
Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига. 15-й тур
«Газпром-Югра» - «Сибиряк» - 5:2
«Синара» - «Тюмень» - 6:1
«Ухта» - «Норильский Никель» - 1:4
«Новая Генерация» - «Динамо» - 0:8
Лидирует в чемпионате «Дина», у которой 48 очков в 20 матчах. «Газпром-Югра»
на втором месте – 46 очков в 22 играх. Третьим идет «Сибиряк» - 42 очка в 21
игре.
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