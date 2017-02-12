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«Динамо» разгромило «Новую Генерацию», «Синара» крупно обыграла «Тюмень»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись матчи 15-го тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по мини-футболу. Вашему вниманию их результаты.

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига. 15-й тур

«Газпром-Югра» - «Сибиряк» - 5:2

«Синара» - «Тюмень» - 6:1

«Ухта» - «Норильский Никель» - 1:4

«Новая Генерация» - «Динамо» - 0:8

Лидирует в чемпионате «Дина», у которой 48 очков в 20 матчах. «Газпром-Югра» на втором месте – 46 очков в 22 играх. Третьим идет «Сибиряк» - 42 очка в 21 игре.

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