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«Арсенал» расторг контракт с Дмитрием Смирновым

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Футбольный клуб «Арсенал» и полузащитник Дмитрий Смирнов расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает официальный сайт тульской команды.

36-летний футболист провел в рядах тульских оружейников без малого пять лет. За это время хавбек сыграл за основной состав 55 матчей и забил 7 мячей.

- Дмитрий, за долгую карьеру вы поиграли в разных клубах. Арсенальские годы как оцените?
- На сто процентов это запоминающийся отрезок биографии, венец карьеры. Было много положительных моментов. Буду скучать по атмосфере на тульском стадионе, болельщики «Арсенала» умеют создать праздник. Хочу поблагодарить руководство «Арсенал» за то, что пошло навстречу. В конце недели с генеральным директором Дмитрием Балашовым мы пришли к соглашению о расторжении контракта, расстались цивилизовано.

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