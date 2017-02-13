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«Атлетико» вырвал победу у «Сельты», дважды проигрывая по ходу встречи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Атлетико» вырвал победу у «Сельты», дважды проигрывая по ходу встречи
Источник: Reuters

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем поле обыграл «Сельту» со счетом 3:2.

Счет в матче открыл полузащитник гостей Густаво Кабрал, спустя шесть минут форвард мадридской команды Фернандо Торрес сравнял счет.

На 30-й минуте матча все тот же Торрес не реализовал пенальти, отправив мяч в перекладину.

Во второй половине встречи на 78-й минуте нападающий «Сельты» Джон Гуидетти вывел свою команду вперед. За три минуты до конца встречи Янник Карраско спасает свою команду от поражения, а спустя минуту Антуан Гризманн приносит «матрасникам» победу.

«Атлетико» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась на 10-й строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 18 февраля на выезде сыграют со «Спортингом», а команда из Виго на следующий день примет «Осасуну».

Чемпионат Испании
22-й тур

Матч

Атлетико - Сельта - 3:2 (1:1)

Голы

Кабрал 5 (0:1). Торрес 11 (1:1). Гуидетти 78 (1:2). Карраско 86 (2:2). Гризманн 88 (3:2).

Состав

Атлетико: Мойя, Эрнандес Л., Луис, Савич, Хуанфран (Врсалько, 46), Коке, Габи, Карраско, Сауль (Корреа, 73), Гризманн, Торрес (Гамейро, 76)

Сельта: Альварес, Ронкалья, Кабрал, Кастро, Мальо, Санчес (Васс, 64), Систо (Бонгонда, 70), Эрнандес, Радойя, Гуидетти, Аспас (Диас М., 85)

Незабитые пенальти

Торрес (Атлетико), 30

Предупреждения:

Габи, 90 - Гуидетти, 42; Кастро, 74

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

12 февраля 22:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция

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