«Атлетико» вырвал победу у «Сельты», дважды проигрывая по ходу встречи
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на
своем поле обыграл «Сельту» со счетом 3:2.
Счет в матче открыл полузащитник гостей Густаво
Кабрал, спустя шесть минут форвард мадридской команды Фернандо Торрес сравнял
счет.
На 30-й минуте матча все тот же Торрес не реализовал
пенальти, отправив мяч в перекладину.
Во второй половине встречи на 78-й минуте нападающий «Сельты»
Джон Гуидетти вывел свою команду вперед. За три минуты до конца встречи Янник
Карраско спасает свою команду от поражения, а спустя минуту Антуан Гризманн приносит
«матрасникам» победу.
«Атлетико» с 42 очками занимает четвертое место в
турнирной таблице, а «Сельта» расположилась на 10-й строчке, имея в активе 30
баллов.
В следующем туре подопечные Диего Симеоне 18 февраля на выезде сыграют со «Спортингом», а команда из Виго на следующий день примет «Осасуну».
Чемпионат Испании
22-й тур
Матч
Голы
Кабрал 5 (0:1). Торрес 11 (1:1). Гуидетти 78 (1:2). Карраско 86 (2:2). Гризманн 88 (3:2).
Состав
Атлетико: Мойя, Эрнандес Л., Луис, Савич, Хуанфран (Врсалько, 46), Коке, Габи, Карраско, Сауль (Корреа, 73), Гризманн, Торрес (Гамейро, 76)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Кабрал, Кастро, Мальо, Санчес (Васс, 64), Систо (Бонгонда, 70), Эрнандес, Радойя, Гуидетти, Аспас (Диас М., 85)
Незабитые пенальти
Торрес (Атлетико), 30
Предупреждения:
Габи, 90 - Гуидетти, 42; Кастро, 74
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
12 февраля 22:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция