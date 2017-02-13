«Атлетико» вырвал победу у «Сельты», дважды проигрывая по ходу встречи

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем поле обыграл «Сельту» со счетом 3:2.

Счет в матче открыл полузащитник гостей Густаво Кабрал, спустя шесть минут форвард мадридской команды Фернандо Торрес сравнял счет.

На 30-й минуте матча все тот же Торрес не реализовал пенальти, отправив мяч в перекладину.

Во второй половине встречи на 78-й минуте нападающий «Сельты» Джон Гуидетти вывел свою команду вперед. За три минуты до конца встречи Янник Карраско спасает свою команду от поражения, а спустя минуту Антуан Гризманн приносит «матрасникам» победу.

«Атлетико» с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась на 10-й строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 18 февраля на выезде сыграют со «Спортингом», а команда из Виго на следующий день примет «Осасуну».

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22-й тур