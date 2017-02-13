Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Бостон- : -Монреаль
Хоккей  Локомотив- : -Адмирал
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Гомиса не спас «Марсель» от поражения «Нанту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Нант» на своем поле обыграл «Марсель» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Диего Карлос, Мариуг Стемпиньски и Адриен Томассон, а у гостей дубль оформил Бафетимби Гомис.

«Марсель» с 36-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Нант» расположился на 12-й строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре команда из Нанта примет 19 февраля «Метц», а подопечные Руди Гарсии днем ранее сыграют с командой «Ренн».

Чемпионат Франции
25-й тур

Матч

Нант - Марсель - 3:2 (2:0)

Голы

Карлос 12 (1:0). Степински 20 (2:0). Гомис 49 (2:1). Томассон 50 (3:1). Гомис 61 (3:2).

Состав

Нант: Риу, Дюбуа, Лима, Карлос, Джиджи, Роньер (Вискаррондо, 86), Томассон, Жийе, Пардо (Моимбе, 80), Сала, Степински (Оливейра, 72)

Марсель: Пеле, Сакаи, Эвра, Фанни, Роланду, Лопес (Ангуисса, 30), Пайе, Сансон, Кабелла (Товен, 30), Ванкер, Гомис (Сарр, 66)

Предупреждения:

Джиджи, 52 - Товен, 42

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

12 февраля 23:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига чемпионов, Лига Европы и бой Емельяненко. Что смотреть на этой неделеЛига чемпионов, Лига Европы и бой Емельяненко. Что смотреть на этой неделе«Советский спорт» рассказывает о главных спортивных событиях недели.«Сент-Этьен» разгромил «Лорьян»Матч 25-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Лорьяном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Сент-Этьена».«Ницца» не сумела обыграть «Ренн» и осталась на третьем месте в чемпионате ФранцииМатч 25-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Ниццей» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.Лига 1. 25-й тур. «Ренн» - «Ницца», «Нант» - «Марсель» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».«Монако» разгромил «Метц» и лидирует в чемпионате ФранцииМатч 25-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Метцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Монако».«Лион» на выезде уступил «Генгаму»Матч 25-го тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Лионом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Генгама».Трагедия на стадионе Анголы, 37 сэйвов Василевского и три очка Панарина. Главные новости утраТрагедия на стадионе Анголы, 37 сэйвов Василевского и три очка Панарина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить на выезде «Бордо»Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить на выезде «Бордо»В матче 25-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле проиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:3.Йованович попал в символическую сборную тура Лиги 1 после первой игры за «Бордо»Французское издание L’Equipe включило защитника «Бордо» Вукашина Йовановича в символическую сборную 24-го тура Лиги 1.Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?Перекресток семи дорог: куда податься Обамеянгу летом?«Советский спорт» порассуждал на тему возможного переезда форварда дортмундской «Боруссии».Вице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на два матча чемпионата ФранцииВице-президент «Монако» Вадим Васильев дисквалифицирован на две игры чемпионата Франции за критику работы арбитров.Победа «Милана» вдевятером и «Алавес» в финале Кубка Испании. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Генгам»Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Генгам»В матче 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Генгам» со счетом 2:0.Лига 1. 24-й тур. «Лион» разгромил «Нанси», «Марсель обыграл «Генгам» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 24-го тура чемпионата Франции.«Ницца» обыграла «Сент-Этьен» и сравнялась по очкам с «ПСЖ» в чемпионате ФранцииМатч 24-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Сент-Этьеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ниццы».«Лион» разгромил «Нанси»Матч 24-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Нанси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Лиона».Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпиономХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатахНабиль Фекир: Из топ-чемпионатов предпочитаю испанский, но о переходе подумаю после окончания сезонаФорвард «Лиона» Набиль Фекир отметил, что он не против в будущем поиграть в Испании.Тьерри Анри: Две команды могут скинуть «ПСЖ» с пьедестала, но мне хочется, чтобы чемпионом стал «Монако»Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри - о чемпионате Франции.Марсьяль хочет покинуть «Юнайтед» из-за непростых отношений с МоуриньюНападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль принял решение покинуть английский клуб грядущим летом.
Главные новости
Футбол
Дубль Гомиса не спас «Марсель» от поражения «Нанту»
Футбол
Дубль Игуаина принес побед «Ювентусу» в матче с «Кальяри»
Футбол
«Атлетико» вырвал победу у «Сельты», дважды проигрывая по ходу встречи
Биатлон
Уле Эйнар Бьорндален: Выступление Домрачевой вдохновило меня
Биатлон
Услугина может пропустить оставшиеся гонки чемпионата мира по биатлону
Футбол
«Севилья» обыграла «Лас-Пальмас» и занимает третье место в чемпионате Испании
Биатлон
Мартен Фуркад: Хотел отпраздновать победу еще на стрельбище
Футбол
Клаудио Раньери: Главная цель «Лестера» - сохранить место в премьер-лиге
Футбол
Пол Клемент: Мы полностью заслужили победу над «Лестером»
Теннис
Россия обыграла Тайвань в Кубке Федерации и завоевала право сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион
все новости
Нант
Нанткалендарьстатистика
Марсель
Марселькалендарьстатистика
Бафетимби Гомис
Бафетимби Гомисвсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости