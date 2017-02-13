Дубль Гомиса не спас «Марсель» от поражения «Нанту»
В матче 25-го тура чемпионата Франции «Нант» на своем
поле обыграл «Марсель» со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Диего Карлос,
Мариуг Стемпиньски и Адриен Томассон, а у гостей дубль оформил Бафетимби Гомис.
«Марсель» с 36-ю очками занимает шестое место в
турнирной таблице, а «Нант» расположился на 12-й строчке, имея в активе 29
баллов.
В следующем туре команда из Нанта примет 19 февраля «Метц»,
а подопечные Руди Гарсии днем ранее сыграют с командой «Ренн».
Чемпионат
Франции
25-й тур
Матч
Голы
Карлос 12 (1:0). Степински 20 (2:0). Гомис 49 (2:1). Томассон 50 (3:1). Гомис 61 (3:2).
Состав
Нант: Риу, Дюбуа, Лима, Карлос, Джиджи, Роньер (Вискаррондо, 86), Томассон, Жийе, Пардо (Моимбе, 80), Сала, Степински (Оливейра, 72)
Марсель: Пеле, Сакаи, Эвра, Фанни, Роланду, Лопес (Ангуисса, 30), Пайе, Сансон, Кабелла (Товен, 30), Ванкер, Гомис (Сарр, 66)
Предупреждения:
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
12 февраля 23:00, Ла Божуар Луи Фонтэно, Онлайн-трансляция