Латвала стал победителем Ралли Швеции

Полот команды «Тайота» Яри-Мати Латвала стал победителем второго этапа чемпионата мира по ралли (WRC) – Ралли Швеции.

31-летний гонщик преодолел все 18 спецучастков дистанции за два часа 36 минут 3,6 секунды. Для финна это четвертая победа в карьере в Швеции.

С отставанием в 29 секунд вторым стал эстонец Отт Тянак «М-Спорт», его соотечественник, действующий чемпион мира, француз Себастьян Ожье замкнул тройку лидеров.

Стоит отметить, эта первая победа «Тайоты» с 1999 года.

Третий этап WRC пройдет в Мексике с 9 по 13 марта.

Чемпионат мира по ралли (WRC)

Второй этап. Ралли Швеции

1. Яри-Матти Латвала («Тайота») 2:36:03.6

2. Отт Тянак («М-Спорт») +29.2

3. Себастьен Ожье («Спорт») +59.2

4. Дани Сордо («Хендэ») +2:11.5

5. Крэйг Брин («Ситроен») +2:51.2

6. Эльфин Эванс («М-Спорт») +5:26.6

7. Хэйден Пэддон («Хендэ») +5:31.2

8. Стефан Лефевр («Ситроен») +7:14.7

9. Понтус Тидеманд («Шкода») +9:11.1

10. Теему Сунинен («Форд») +10:02.9.