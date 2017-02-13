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Латвала стал победителем Ралли Швеции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Латвала стал победителем Ралли Швеции
Источник: Reuters

Полот команды «Тайота» Яри-Мати Латвала стал победителем второго этапа чемпионата мира по ралли (WRC) – Ралли Швеции.

31-летний гонщик преодолел все 18 спецучастков дистанции за два часа 36 минут 3,6 секунды. Для финна это четвертая победа в карьере в Швеции.

С отставанием в 29 секунд вторым стал эстонец Отт Тянак «М-Спорт», его соотечественник, действующий чемпион мира, француз Себастьян Ожье замкнул тройку лидеров. 

Стоит отметить, эта первая победа «Тайоты» с 1999 года. 

Третий этап WRC пройдет в Мексике с 9 по 13 марта.

Чемпионат мира по ралли (WRC)
Второй этап. Ралли Швеции

1. Яри-Матти Латвала («Тайота») 2:36:03.6
2. Отт Тянак («М-Спорт») +29.2
3. Себастьен Ожье («Спорт») +59.2
4. Дани Сордо («Хендэ») +2:11.5
5. Крэйг Брин («Ситроен») +2:51.2
6. Эльфин Эванс («М-Спорт») +5:26.6
7. Хэйден Пэддон («Хендэ») +5:31.2
8. Стефан Лефевр («Ситроен») +7:14.7
9. Понтус Тидеманд («Шкода») +9:11.1
10. Теему Сунинен («Форд») +10:02.9.

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