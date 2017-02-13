Дубль Паризе помог «Миннесоте» обыграть «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду обыграла «Детройт» со счетом 6:3.

В составе победителей дубль оформил Зак Паризе и по разу отметились Микаэль Гранлунд, Нино Нидерратер, Чарли Койл и Кристиан Фолин, а у гостей шайбы забросили Энтони Манта, Хенрик Зеттерберг и Андреас Атанасью.

«Миннесота» с 80-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Детройт» расположился на последней строчке на Востоке, имея в активе 54 балла.

В следующем туре «Уайлд» 15 февраля примет «Анахайм», а «Ред Уингз» на следующий день сыграет с «Сент-Луисом».

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