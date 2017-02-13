Дубль Паризе помог «Миннесоте» обыграть «Детройт»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на
домашнем льду обыграла «Детройт» со счетом 6:3.
В составе победителей дубль оформил Зак Паризе и по
разу отметились Микаэль Гранлунд, Нино Нидерратер, Чарли Койл и Кристиан Фолин,
а у гостей шайбы забросили Энтони Манта, Хенрик Зеттерберг и Андреас Атанасью.
«Миннесота» с 80-ю очками лидирует в Западной
конференции, а «Детройт» расположился на последней строчке на Востоке, имея в
активе 54 балла.
В следующем туре «Уайлд» 15 февраля примет «Анахайм»,
а «Ред Уингз» на следующий день сыграет с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Миннесота - Детройт - 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Голы:
Гранлунд (Койву, Олофссон), 13:01 (1:0 - бол.). Нидеррайтер (Койву, Проссер), 15:47 (2:0 - бол.). Манта (Нюквист, Оуллет), 26:56 (2:1). Койл (Поминвилль, Олофссон), 34:14 (3:1). Зеттерберг (Оуллет, Манта), 35:39 (3:2). Паризе (Поминвилль), 43:59 (4:2). Атанасиу (Крунвалль, Дженсен), 44:34 (4:3). Фолин (Койл), 47:20 (5:3). Паризе (Стаал, Спарджон), 50:47 (6:3).
Место и дата
12 февраля 23:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция