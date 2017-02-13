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Дубль Паризе помог «Миннесоте» обыграть «Детройт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду обыграла «Детройт» со счетом 6:3.

В составе победителей дубль оформил Зак Паризе и по разу отметились Микаэль Гранлунд, Нино Нидерратер, Чарли Койл и Кристиан Фолин, а у гостей шайбы забросили Энтони Манта, Хенрик Зеттерберг и Андреас Атанасью.

«Миннесота» с 80-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Детройт» расположился на последней строчке на Востоке, имея в активе 54 балла.

В следующем туре «Уайлд» 15 февраля примет «Анахайм», а «Ред Уингз» на следующий день сыграет с «Сент-Луисом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Миннесота - Детройт - 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Голы:

Гранлунд (Койву, Олофссон), 13:01 (1:0 - бол.). Нидеррайтер (Койву, Проссер), 15:47 (2:0 - бол.). Манта (Нюквист, Оуллет), 26:56 (2:1). Койл (Поминвилль, Олофссон), 34:14 (3:1). Зеттерберг (Оуллет, Манта), 35:39 (3:2). Паризе (Поминвилль), 43:59 (4:2). Атанасиу (Крунвалль, Дженсен), 44:34 (4:3). Фолин (Койл), 47:20 (5:3). Паризе (Стаал, Спарджон), 50:47 (6:3).

Место и дата

12 февраля 23:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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