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Яри-Мати Латвала: Новая команда, второе ралли и победа – это невероятно

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Победитель второго этапа чемпионата мира по ралли Яри-Мати Латвала поделился впечатлениями от победы на Ралли Швеции.

«Это просто невероятно. Новая команда, новая машина, второе ралли и победа. У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это эмоциональный момент для меня», - сказал Латвала.

Напомним, 31-летний гонщик преодолел все 18 спецучастков дистанции за два часа 36 минут 3,6 секунды. Для финна это четвертая победа в карьере в Швеции. 

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