Михаил Алешин: Мы успешно выполнили всю намеченную программу тестов
Российский гонщик Михаил Алешин, выступающий в серии автогонок «Индикар», подвел итоги
предсезонных тестов.
«Тесты прошли очень плодотворно: мы успешно выполнили
всю намеченную программу. В первый день мы не думали о времени на круге, а просто
работали с машиной, и эти наработки позволили нам подняться на шестую строчку
по итогам двух дней тестов и на первое место среди тех, кто используют моторы
Honda.
Я очень рад что
команда находится в той же форме, что и в конце прошлого сезона – это значит,
что мы сможем атаковать с самого начала», – рассказал Алешин Motorsport.com.
По итогам тестов, завершившихся в Финиксе, россиянин
стал шестым. Он на четыре позиции опередил своего напарника Джеймса Хинчклиффа.
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