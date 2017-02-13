Михаил Алешин: Мы успешно выполнили всю намеченную программу тестов

Российский гонщик Михаил Алешин, выступающий в серии автогонок «Индикар», подвел итоги предсезонных тестов.

«Тесты прошли очень плодотворно: мы успешно выполнили всю намеченную программу. В первый день мы не думали о времени на круге, а просто работали с машиной, и эти наработки позволили нам подняться на шестую строчку по итогам двух дней тестов и на первое место среди тех, кто используют моторы Honda.

Я очень рад что команда находится в той же форме, что и в конце прошлого сезона – это значит, что мы сможем атаковать с самого начала», – рассказал Алешин Motorsport.com.

По итогам тестов, завершившихся в Финиксе, россиянин стал шестым. Он на четыре позиции опередил своего напарника Джеймса Хинчклиффа.