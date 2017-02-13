Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Бостон0 : 0Монреаль
Хоккей  Локомотив- : -Адмирал
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Алешин: Мы успешно выполнили всю намеченную программу тестов

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Российский гонщик Михаил Алешин, выступающий в серии автогонок «Индикар», подвел итоги предсезонных тестов.

«Тесты прошли очень плодотворно: мы успешно выполнили всю намеченную программу. В первый день мы не думали о времени на круге, а просто работали с машиной, и эти наработки позволили нам подняться на шестую строчку по итогам двух дней тестов и на первое место среди тех, кто используют моторы Honda.

 Я очень рад что команда находится в той же форме, что и в конце прошлого сезона – это значит, что мы сможем атаковать с самого начала», – рассказал Алешин Motorsport.com.

По итогам тестов, завершившихся в Финиксе, россиянин стал шестым. Он на четыре позиции опередил своего напарника Джеймса Хинчклиффа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Русские в GP2 и сальто через болид. Лучшие автоспортивные ролики минувшего годаРусские в GP2 и сальто через болид. Лучшие автоспортивные ролики минувшего года«Советский спорт» предлагает вашему вниманию подборку самых популярных автоспортивных видеороликов минувшего 2016 года.Михаил Алешин: Сложно сказать о причинах такого решения РосбергаРоссийский автогонщик Михаил Алешин прокомментировал заявиление пилота «Мерседеса» Нико Росберга о завершении карьеры гонщика.Как Квят? И кто за Квятом? Как россияне провели год в «формульных» серияхКак Квят? И кто за Квятом? Как россияне провели год в «формульных» сериях«Советский спорт» подвел итоги выступления россиян в важнейших гоночных сериях.Михаил Алешин: Удается совмещать IndyСar и WEC, потому что я люблю гонкиРоссийский автогонщик Михаил Алешин рассказал, как ему удается совмещать участие в «Индикаре» и чемпионате мира в гонках на выносливость (WEC).Кевин Магнуссен: Я большой поклонник Индикар, но мой переход туда – это слухиГонщик «Рено» Кевин Магнуссен опроверг информацию о том, что продолжит карьеру в серии «Индикар».Михаил Алешин: Переход в «Формулу-1»? Только если в топ-команду!Михаил Алешин: Переход в «Формулу-1»? Только если в топ-команду!Единственный россиянин в «Индикар», гонщик SMP Racing Михаил Алешин – о втором сезоне за океаном и жизни в Америке.Михаил Алешин: Выступлю на оставшихся этапах WECРоссийский пилот Indycar Михаил Алешин рассказал о планах на оставшуюся часть года.Михаил Алешин: Хельмут Марко очень ценит КвятаБывший участник молодежной программы «Ред Булл» Михаил Алешин поделился соображениями относительно дальнейшей карьеры Даниила Квята.Михаил Алешин: Приму приглашение в «Формулу-1» только от топ-командРоссиянин Михаил Алешин, выступающий в серии Indycar, поделился своими мыслями относительно возможного продолжения карьеры в «Формуле-1».Михаил Алешин проведет остаток сезона в чемпионате мира в гонках на выносливостьРоссийский автогонщик Михаил Алешин, после окончания сезона в IndyCar, продолжит свое выступление в чемпионате мира в гонках на выносливость (WEC).Симон Пажено стал чемпионом IndyCar, Алешин – 15-й.В калифорнийской Сономе прошел финальный этап серии автогонок «Индикар».Пажно стал победителем чемпионата Indycar, Алешин завершил сезон 15-мГонщик Симон Пажно из Франции, представляющий команду Penske стал победителем сезона американской серии Indycar.Михаил Алешин: На скорости 350 км/ч я терял и ловил машину, едва не соприкасавшись со стенойРоссийский пилот «Шмидт Петерсон» Михаил Алешин прокомментировал результаты гонки в Поконо в североамериканской серии «Индикар».Гонка IndyCar в Поконо перенесена из-за дождяГонка IndyCar в Поконо, которая должна была стартовать сегодня вечером, перенесена из-за дождя.Брайан Клаусон скончался от травм, полученных в аварии во время гонкиАмериканский пилот Брайн Клаусон скончался от травм, полученных во время аварии в заезде Belleville Nationals в Канзасе.Виталий Петров заменит Алешина в гонках на выносливостьЭкс-пилот Формулы-1 Виталий Петров может заменить в следующем году гонщика Михаила Алешина в составе команды SMP Racing в международных чемпионатах в гонках на выносливость, сообщает «Р-Спорт».Погибший гонщик Джастин Уилсон стал донором органов для шести человекБывший пилот «Формулы-1» Джастин Уилсон, погибший в результате аварии на трассе, стал донором органов.Пилот IndyCar Джастин Уилсон скончался от повреждений, полученных во время гонки37-летний британский гонщик Джастин Уилсон скончался от повреждений, полученных во время одной из гонок серии IndyCar.Бывший пилот «Формулы-1» Джастин Уилсон находится в коме после аварии37-летний британский гонщик Джастин Уилсон находится в критическом состоянии после аварии, сообщает BBC.Михаил Алешин примет участие в гонке IndyCar в СономеРоссийский автогонщик Михаил Алешин примет участие в финальной гонке американской серии IndyCar в Сономе в составе команды Schmidt Peterson Motorsports, сообщает официальный сайт команды SMP Racing.
Главные новости
Футбол
Дубль Гомиса не спас «Марсель» от поражения «Нанту»
Футбол
Дубль Игуаина принес побед «Ювентусу» в матче с «Кальяри»
Футбол
«Атлетико» вырвал победу у «Сельты», дважды проигрывая по ходу встречи
Биатлон
Уле Эйнар Бьорндален: Выступление Домрачевой вдохновило меня
Биатлон
Услугина может пропустить оставшиеся гонки чемпионата мира по биатлону
Футбол
«Севилья» обыграла «Лас-Пальмас» и занимает третье место в чемпионате Испании
Биатлон
Мартен Фуркад: Хотел отпраздновать победу еще на стрельбище
Футбол
Клаудио Раньери: Главная цель «Лестера» - сохранить место в премьер-лиге
Футбол
Пол Клемент: Мы полностью заслужили победу над «Лестером»
Теннис
Россия обыграла Тайвань в Кубке Федерации и завоевала право сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион
все новости
Алешин Михаил
Алешин Михаил
IndyCar
IndyCar