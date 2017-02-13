Тьерри Анри: Не вижу причин, почему Канте не может стать игроком года в АПЛ

Легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что игроком года в конце сезона должен стать полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.

- Недавно я посетил тренировочную базу «Челси», чтобы взять интервью у Эдена Азара, - говорит Анри. - Заметив, как Нгало Канте возвращается в раздевалку, я подошел к нему и ткнул в него пальцем и сказал: «Я должен был сделать это, просто чтобы проверить, что ты настоящий». А он в ответ засмеялся.

Я не вижу причин, почему он не может стать игроком года в конце сезона. Обычно игроки вроде Канте остаются относительно незамеченными. Их отсутствие чувствуется, только когда их нет на поле, - заключил француз.