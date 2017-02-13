Тьерри Анри: Не вижу причин, почему Канте не может стать игроком года в АПЛ
Легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри заявил,
что игроком года в конце сезона должен стать полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.
- Недавно я посетил тренировочную базу
«Челси», чтобы взять интервью у Эдена Азара, - говорит Анри. -
Заметив, как Нгало Канте возвращается в раздевалку, я подошел к нему и ткнул в
него пальцем и сказал: «Я должен был сделать это, просто чтобы проверить, что
ты настоящий». А он в ответ засмеялся.
Я не вижу причин, почему он не может стать игроком года
в конце сезона. Обычно игроки вроде Канте остаются относительно незамеченными.
Их отсутствие чувствуется, только когда их нет на поле, - заключил француз.
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