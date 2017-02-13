«Оренбург» подписал контракт с киберспортсменом

Футбольный Клуб «Оренбург» подписал профессиональный контракт с игроком в FIFA Кириллом 'Aruhito' Ординарцевым.

«Кирилл отлично проявил себя на отборочном турнире, организованным «Оренбургом» в ноябре 2016 года, а также становился победителем Кубка Поволжья, призером ESWC Russia, Кубка Лоусона и других турниров», - говорится на официальном сайте «Оренбурга».

В конце февраля Ординарцев будет представлять клуб на первом Кубке РФПЛ по киберфутболу, который пройдет в Уфе.