Жириновский может войти в комитет Госдумы по спорту

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский может стать членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, об этом сообщил председатель комитета Михаил Дегтярев.

«Развитие спорта, туризма, целенаправленная работа с молодежью, культура - это и есть часть нашей «мягкой силы». Спортивные победы заставляют звучать гимн России на всей планете. Об этом уже более четверти века говорит Жириновский, который в перспективе может пополнить ряды членов нашего комитета», - сказал Дегтярев ТАСС.

Сейчас лидер либерал-демократов не входит ни в один из комитетов нижней палаты парламента.