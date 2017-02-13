Жириновский может войти в комитет Госдумы по спорту
Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский может стать членом комитета Государственной думы по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи, об этом сообщил председатель комитета
Михаил Дегтярев.
«Развитие спорта, туризма, целенаправленная работа с
молодежью, культура - это и есть часть нашей «мягкой силы».
Спортивные победы заставляют звучать гимн России на всей планете. Об этом уже
более четверти века говорит Жириновский, который в перспективе может пополнить
ряды членов нашего комитета», - сказал Дегтярев ТАСС.
Сейчас лидер либерал-демократов не входит ни в один из
комитетов нижней палаты парламента.
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