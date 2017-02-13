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«Спартак» - «Рубин». Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 13 февраля в рамках товарищеского матча московский «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».

Встреча пройдет в испанском городе Ла-Линеа-де Консепсьон и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, последний раз команды встречались 5 декабря минувшего года в матче 17-го тура чемпионата России, тогда победу одержали подопечные Массимо Карреры со счетом 2:1.

Матч

Спартак - Рубин

Место и дата

13 февраля 16:00, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция

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