«Детройт» на выезде обыграл «Торонто»

В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» проиграл «Детройту» со счетом 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Демар Дерозан, набравший 26 очков.

«Торонто» занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Детройт» в ней же расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Рэпторс»15 февраля на выезде сыграет с «Чикаго», а команда из Детройта днем ранее встретится с «Милуоки».

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