«Детройт» на выезде обыграл «Торонто»
В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» проиграл
«Детройту» со счетом 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36).
Самым результативным стал игрок хозяев площадки Демар
Дерозан, набравший 26 очков.
«Торонто» занимает четвертое место в Восточной
конференции, а «Детройт» в ней же расположился на восьмой строчке.
В следующем туре «Рэпторс»15 февраля на выезде сыграет
с «Чикаго», а команда из Детройта днем ранее встретится с «Милуоки».
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Место и дата
13 февраля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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