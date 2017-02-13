«Колорадо» уступил «Айлендерс», в активе Тютина голевая передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду обыграл «Колорадо» со счетом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Андерс Ли и по разу отметились Ник Ледди, Райан Строум и Джейсон Чимера, а у гостей единственную шайбу забросил Джо Колборн, ему ассистировал российский защитник Федор Тютин.

«Айлендерс» с 60-ю очками занимает 10-е место в Восточной конференции, а «Колорадо» расположился на последней строчке на Западе, имея в активе 32 балла.

В следующем туре команда из Нью-Йорка 15 февраля на выезде сыграет с «Торонто», а «Эвеланш» в этот же день встретится с «Нью-Джерси».

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