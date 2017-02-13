«Колорадо» уступил «Айлендерс», в активе Тютина голевая передача
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на
домашнем льду обыграл «Колорадо» со счетом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Андерс Ли и по
разу отметились Ник Ледди, Райан Строум и Джейсон Чимера, а у гостей единственную
шайбу забросил Джо Колборн, ему ассистировал российский защитник Федор Тютин.
«Айлендерс» с 60-ю очками занимает 10-е место в
Восточной конференции, а «Колорадо» расположился на последней строчке на
Западе, имея в активе 32 балла.
В следующем туре команда из Нью-Йорка 15 февраля на выезде сыграет с «Торонто», а «Эвеланш» в этот же день встретится с «Нью-Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Колорадо - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Голы:
Колборн (Тютин, Мартинсен), 8:12 (0:1). Лэдди (Джионта, Сизикас), 12:01 (1:1). Строум (Таварес, Лэдди), 34:46 (2:1). Ли (Таварес, Бойчук), 41:21 (3:1). Ли (Бойчук, Лэдди), 51:12 (4:1). Чимера (Нелсон), 53:48 (5:1).
Место и дата
13 февраля 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция