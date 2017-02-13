«Нэшвилл» обыграл «Даллас», проигрывая по ходу матча 0:3
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на домашнем льду одержал волевую
победу над «Далласом» (5:3).
В составе победителей дубль оформил Роман Йоси и по
разу отличились Калле Ернкрок, Филип Форсберг и Майк Фишер, а у гостей шайбы
забросили Джейми Бенн, Патрик Шарп и Девин Шор.
Стоит отметить, что к середине второго периода хозяева
льда проигрывали со счетом 0:3.
«Нэшвилл» с 62 очками занимает седьмое место в
Западной конференции, а «Даллас» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в
активе 54 балла.
В следующем туре «Предаторз» 19 февраля на выезде
сыграет с «Миннесотой», а «Старз» 15 февраля встретится с «Виннипегом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нэшвилл - Даллас - 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)
Голы:
Бенн Д. (Сегин, Факса), 12:24 (0:1). Шарп (Бенн Д., Сегин), 15:46 (0:2). Шо (Сегин, Ритчи), 32:02 (0:3). Йоси (Арвидсон), 35:25 (1:3). Йоси (Нил, Саббэн), 40:45 (2:3). Ярнкрок (Нил, Саббэн), 44:40 (3:3). Форсберг 46:02 (4:3). Фишер 58:22 (5:3).
Место и дата
13 февраля 02:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция