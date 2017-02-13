«Нэшвилл» обыграл «Даллас», проигрывая по ходу матча 0:3

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на домашнем льду одержал волевую победу над «Далласом» (5:3).

В составе победителей дубль оформил Роман Йоси и по разу отличились Калле Ернкрок, Филип Форсберг и Майк Фишер, а у гостей шайбы забросили Джейми Бенн, Патрик Шарп и Девин Шор.

Стоит отметить, что к середине второго периода хозяева льда проигрывали со счетом 0:3.

«Нэшвилл» с 62 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Даллас» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 54 балла.

В следующем туре «Предаторз» 19 февраля на выезде сыграет с «Миннесотой», а «Старз» 15 февраля встретится с «Виннипегом».

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