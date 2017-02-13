Диего Симеоне: Волевая победа команды – это что-то невероятное
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тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал волевую победу над «Сельтой»
(3:2) в матче 22-го тура чемпионата Испании.
«Волевая победа команды – это что-то невероятное! Мы добились победы благодаря огромной поддержке наших фанатов. При счете 1:2 они продолжали гнать нас вперед, придав дополнительные эмоции», - цитирует Симеоне Marca.
Матч
Голы
Кабрал 5 (0:1). Торрес 11 (1:1). Гуидетти 78 (1:2). Карраско 86 (2:2). Гризманн 88 (3:2).
Состав
Атлетико: Мойя, Эрнандес Л., Луис, Савич, Хуанфран (Врсалько, 46), Коке, Габи, Карраско, Сауль (Корреа, 73), Гризманн, Торрес (Гамейро, 76)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Кабрал, Кастро, Мальо, Санчес (Васс, 64), Систо (Бонгонда, 70), Эрнандес, Радойя, Гуидетти, Аспас (Диас М., 85)
Незабитые пенальти
Торрес (Атлетико), 30
Предупреждения:
Габи, 90 - Гуидетти, 42; Кастро, 74
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
12 февраля 22:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция