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«Ванкувер» на выезде обыграл «Баффало»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Майкл Шапу и по разу отличились Бо Хорват и Александр Барроуз, а у хозяев льда шайбы забросили Тайлер Эннис и Кайл Окпосо.

«Ванкувер» с 56-ю очками занимает 10-е место в Западной конференции, а «Баффало» расположился на 14-й строчке на Востоке, имея в активе 56 баллов.

В следующем туре «Сэйбрз» 15 февраля на выезде сыграет с «Оттавой», а «Кэнакс» в этот же день встретится с «Питтсбургом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Баффало - Ванкувер - 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)

Голы:

Эннис (Родригес), 4:58 (1:0). Хорват (Гранлунд, Хаттон), 9:07 (1:1). Чапут (Седин Д.), 16:37 (1:2). Окпосо (О'Райлли Р., Ристолайнен), 19:44 (2:2). Берроуз (Хорват, Стечер), 25:09 (2:3). Чапут (Эдлер, Берроуз), 35:33 (2:4).

Место и дата

13 февраля 03:30, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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