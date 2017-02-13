«Ванкувер» на выезде обыграл «Баффало»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на
выезде обыграл «Баффало» со счетом 4:2.
В составе победителей дубль оформил Майкл Шапу и по
разу отличились Бо Хорват и Александр Барроуз, а у хозяев льда шайбы забросили
Тайлер Эннис и Кайл Окпосо.
«Ванкувер» с 56-ю очками занимает 10-е место в
Западной конференции, а «Баффало» расположился на 14-й строчке на Востоке, имея
в активе 56 баллов.
В следующем туре «Сэйбрз» 15 февраля на выезде сыграет с «Оттавой»,
а «Кэнакс» в этот же день встретится с «Питтсбургом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Баффало - Ванкувер - 2:4 (2:2, 0:2, 0:0)
Голы:
Эннис (Родригес), 4:58 (1:0). Хорват (Гранлунд, Хаттон), 9:07 (1:1). Чапут (Седин Д.), 16:37 (1:2). Окпосо (О'Райлли Р., Ристолайнен), 19:44 (2:2). Берроуз (Хорват, Стечер), 25:09 (2:3). Чапут (Эдлер, Берроуз), 35:33 (2:4).
Место и дата
13 февраля 03:30, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция