В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Майкл Шапу и по разу отличились Бо Хорват и Александр Барроуз, а у хозяев льда шайбы забросили Тайлер Эннис и Кайл Окпосо.

«Ванкувер» с 56-ю очками занимает 10-е место в Западной конференции, а «Баффало» расположился на 14-й строчке на Востоке, имея в активе 56 баллов.

В следующем туре «Сэйбрз» 15 февраля на выезде сыграет с «Оттавой», а «Кэнакс» в этот же день встретится с «Питтсбургом».

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