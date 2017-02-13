«Бостон» забросил в ворота «Монреаля» четыре безответных шайбы
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» обыграл «Монреаль»
со счетом 4:0.
В составе победителей шайбы забросили Адам Маккуэйд,
Здено Хара, Давид Крейчи и Фрэнк Ватрано.
«Монреаль» с 70-ю очками занимает пятое место в
Восточной конференции, а «Бостон» в ней же расположился на седьмой строчке,
имея в активе 64 балла.
В следующем туре «Брюинз» 20 февраля на выезде сыграет
с «Сан-Хосе», а «Канадиенс» 18 февраля примет «Виннипег».
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