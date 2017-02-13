«Бостон» забросил в ворота «Монреаля» четыре безответных шайбы

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» обыграл «Монреаль» со счетом 4:0.

В составе победителей шайбы забросили Адам Маккуэйд, Здено Хара, Давид Крейчи и Фрэнк Ватрано.

«Монреаль» с 70-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Бостон» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 64 балла.

В следующем туре «Брюинз» 20 февраля на выезде сыграет с «Сан-Хосе», а «Канадиенс» 18 февраля примет «Виннипег».

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