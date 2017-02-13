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В результате потасовки болельщиков «Ботафаго» и «Фламенго» застрелен один человек (видео)

Источник:  GloboEsporteКомментарии

В Рио-де-Жайнеро произошли неоднократные стычки между болельщиками «Ботафаго» и «Фламенго», в результате которых застрелен один человек и около десяти ранено, сообщает Globoesporte

Перед началом игры за пределами стадиона произошла самая массовая потасовка, участие в которой приняло больше 500 человек.

Чтобы разогнать толпу полицией были применены слезоточивый газ и резиновые пули.

Матч завершился победой «Фламенго» со счетом 2:1. 

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