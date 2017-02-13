В результате потасовки болельщиков «Ботафаго» и «Фламенго» застрелен один человек (видео)
В Рио-де-Жайнеро произошли неоднократные стычки между болельщиками «Ботафаго» и «Фламенго», в результате которых застрелен один человек и около десяти ранено, сообщает Globoesporte
Перед началом игры за пределами стадиона произошла самая массовая потасовка, участие в которой приняло больше 500 человек.
Чтобы разогнать толпу полицией были применены слезоточивый
газ и резиновые пули.
Матч завершился победой «Фламенго» со счетом 2:1.
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