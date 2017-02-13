Пятое поражение «Лестера» кряду, дубль Игуаина и камбэк «Атлетико». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных
новостей утра понедельника.
1. Действующий чемпион Англии «Лестер» проиграл «Суонси»
и тем самым потерпел пятое поражение кряду, 14-е в чемпионате и «лисы» находятся всего в
одном очке от зоны вылета.
2. Мадридский «Атлетико» обыграл «Сельту», проигрывая
со счетом 1:2 к 87-й минуте матча.
3. Дубль Гонсало Игуаина принес победу «Ювентусу» в
матче с «Кальяри».
4. А вот дубль Бафетимби Гомиса не спас «Марсель» от
поражения «Нанту».
5. В результате потасовки болельщиков «Ботафаго» и
«Фламенго» застрелен один человек и еще десять ранено.
6. Российский боец смешанного стиля Александр
Емельяненко подписал контракт с чеченским промоушеном WFCA на три боя.
7.
В ночь с воскресенья на понедельник в НХЛ прошло четыре матча, в которых
российские хоккеисты набрали одно очко.
8. «Колорадо»
проиграл «Айлендерс», в активе Федора Тютина голевая передача.
9. «Нэшвилл»
одержал волевую победу, проигрывая к середине второго периода 0:3.
10.
«Бостон» забросил четыре безответных шайбы в ворота «Монреаля».
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Блог дня: Как «Советский спорт» Родину защищал. Блог Владислава Усачева
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