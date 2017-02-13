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Пятое поражение «Лестера» кряду, дубль Игуаина и камбэк «Атлетико». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Действующий чемпион Англии «Лестер» проиграл «Суонси» и тем самым потерпел пятое поражение кряду, 14-е в чемпионате и «лисы» находятся всего в одном очке от зоны вылета.

2. Мадридский «Атлетико» обыграл «Сельту», проигрывая со счетом 1:2 к 87-й минуте матча.

3. Дубль Гонсало Игуаина принес победу «Ювентусу» в матче с «Кальяри».

4. А вот дубль Бафетимби Гомиса не спас «Марсель» от поражения «Нанту».

5. В результате потасовки болельщиков «Ботафаго» и «Фламенго» застрелен один человек и еще десять ранено.

6. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко подписал контракт с чеченским промоушеном WFCA на три боя.

7. В ночь с воскресенья на понедельник в НХЛ прошло четыре матча, в которых российские хоккеисты набрали одно очко.

8. «Колорадо» проиграл «Айлендерс», в активе Федора Тютина голевая передача.

9. «Нэшвилл» одержал волевую победу, проигрывая к середине второго периода 0:3.

10. «Бостон» забросил четыре безответных шайбы в ворота «Монреаля».

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