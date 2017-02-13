Зак Браун: Алонсо и Варндорн хорошо ладят друг с другом

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун уверен, что Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн будут плодотворно работать друг с другом на протяжении сезона-2017.

«Они очень хорошо ладят. Они оба трудоголики и сконцентрированы исключительно на своих результатах. Они поведут команду вперед.

Конечно, все знают, что напарники, прежде всего, стараются обогнать друг друга, но Фернандо и Стоффель также будут стараться победить остальных.

Я не думаю, что кто-либо из них станет радоваться опережению товарища по команде, если борьба будет вестись за восьмое-девятое места. Их изначальная цель – пробиться наверх, а потом уже обращать внимание на внутреннее сражение», - цитирует Брауна Autosport.