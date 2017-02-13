Зак Браун: Алонсо и Варндорн хорошо ладят друг с другом
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун уверен, что Фернандо
Алонсо и Стоффель Вандорн будут плодотворно работать друг с другом на
протяжении сезона-2017.
«Они очень хорошо ладят. Они
оба трудоголики и сконцентрированы исключительно на своих результатах. Они
поведут команду вперед.
Конечно,
все знают, что напарники, прежде всего, стараются обогнать друг друга, но
Фернандо и Стоффель также будут стараться победить остальных.
Я не
думаю, что кто-либо из них станет радоваться опережению товарища по команде,
если борьба будет вестись за восьмое-девятое места. Их изначальная цель –
пробиться наверх, а потом уже обращать внимание на внутреннее сражение», -
цитирует Брауна Autosport.
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