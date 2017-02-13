Алонсо первым протестирует новый болид «Макларена»

Испанский гонщик Фернандо Алонсо станет первым пилотом, который выведет на трассу новую машину «Макларена» с индексом MCL32. Об этом сообщает Motorsport.com.

О том, в какие дни тестов за руль сядет новый напарник испанца Стоффель Вандорн, не сообщается. Презентация машины McLaren MCL32 состоится 24 февраля на базе команды в Уокинге.

Первые предсезонные тесты Формулы-1 пройдут в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.