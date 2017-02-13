Алонсо первым протестирует новый болид «Макларена»
Испанский гонщик Фернандо
Алонсо станет первым пилотом, который выведет на трассу новую машину «Макларена»
с индексом MCL32. Об этом сообщает Motorsport.com.
О том, в какие дни тестов за руль сядет новый напарник испанца Стоффель Вандорн, не сообщается. Презентация машины McLaren MCL32 состоится 24 февраля на базе команды в Уокинге.
Первые предсезонные тесты Формулы-1 пройдут в Барселоне с 27 февраля по 2
марта.
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