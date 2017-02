Грожан прошел лыжный марафон

Гонщик команды «Хаас» Роман Грожан прошел ежегодный 50-километровый марафон «Трансжурасьен» во французских горах.

Сообщением о марафоне Роман Грожан поделился в инстаграме и твитере, назвав его отличной подготовкой к новому сезону Формулы-1. Француз прошел 48 километров за три часа.

Также он выложил фотографию медали, полученной по итогам этого марафона. Ее достоинство, а также итоговое место Грожана неизвестно.

We did it !!!! Amazing challenge

On l'a fait !!! Beau challenge

Merci @rossignol_1907 pour la préparation #ski #challenge pic.twitter.com/4NtRT6jtOG