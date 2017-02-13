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Грожан прошел лыжный марафон

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Гонщик команды «Хаас» Роман Грожан прошел ежегодный 50-километровый марафон «Трансжурасьен» во французских горах.

Сообщением о марафоне Роман Грожан поделился в инстаграме и твитере, назвав его отличной подготовкой к новому сезону Формулы-1. Француз прошел 48 километров за три часа.

3h04 for 48km of cross country skiing ! A good Sunday and the perfect preparation for the 2017 @f1 season !

Фото опубликовано Romain Grosjean (@grosjeanromain)

Также он выложил фотографию медали, полученной по итогам этого марафона. Ее достоинство, а также итоговое место Грожана неизвестно.

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