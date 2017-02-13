Грожан прошел лыжный марафон
Гонщик команды «Хаас» Роман Грожан прошел ежегодный 50-километровый марафон «Трансжурасьен» во французских горах.
Сообщением о марафоне Роман Грожан поделился в инстаграме и твитере, назвав его отличной подготовкой к новому сезону Формулы-1. Француз прошел 48 километров за три часа.
Также он выложил фотографию медали, полученной по итогам этого марафона. Ее достоинство, а также итоговое место Грожана неизвестно.
We did it !!!! Amazing challenge— Romain Grosjean (@RGrosjean) 12 февраля 2017 г.
On l'a fait !!! Beau challenge
Merci @rossignol_1907 pour la préparation #ski #challenge pic.twitter.com/4NtRT6jtOG
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