Спаллетти входит в число претендентов на пост главного тренера «Арсенала»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может возглавить лондонский «Арсенал». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует asromalive.it, «Арсенал» решил расстаться с Арсеном Венгером и ище ему замену. Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Леонарду Жардима («Монако») и Томаса Тухеля («Боруссия» Дортмунд). Теперь же стало известно, что в список кандидатов входит и Спаллетти.

До этого сообщалось, что на тренера «Ромы» претендуют также «Интер» и «Ювентус». Отметим, что контракты Венгера и Спаллетти истекают в конце нынешнего сезона.