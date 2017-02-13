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Спаллетти входит в число претендентов на пост главного тренера «Арсенала»

Источник:  Asromalive.itКомментарии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может возглавить лондонский «Арсенал». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует asromalive.it, «Арсенал» решил расстаться с Арсеном Венгером и ище ему замену. Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Леонарду Жардима («Монако») и Томаса Тухеля («Боруссия» Дортмунд). Теперь же стало известно, что в список кандидатов входит и Спаллетти.

До этого сообщалось, что на тренера «Ромы» претендуют также «Интер» и «Ювентус». Отметим, что контракты Венгера и Спаллетти истекают в конце нынешнего сезона.

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