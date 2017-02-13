Спаллетти входит в число претендентов на пост главного тренера «Арсенала»
Главный тренер «Ромы» Лучано
Спаллетти может возглавить лондонский «Арсенал». Об этом сообщают итальянские
СМИ.
Как информирует asromalive.it, «Арсенал»
решил расстаться с Арсеном Венгером и ище ему замену. Ранее сообщалось, что
лондонский клуб рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри («Ювентус»),
Леонарду Жардима («Монако») и Томаса Тухеля («Боруссия» Дортмунд). Теперь же
стало известно, что в список кандидатов входит и Спаллетти.
До этого сообщалось, что на
тренера «Ромы» претендуют также «Интер» и «Ювентус». Отметим, что контракты
Венгера и Спаллетти истекают в конце нынешнего сезона.
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