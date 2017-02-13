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«Барселона» может выкупить Деулофеу у «Эвертона» в следующем сезоне

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Полузащитник Жерар Деулофеу может вернуться в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, «Барса» может использовать опцию обратного выкупа игрока в следующем сезоне. Согласно контракту, они могут сделать это за 8,5 миллионов евро. Напомним, что Деулофеу принадлежит «Эвертону» и выступает за «Милан» на правах аренды.

В текущем сезоне 22-летний Жерар Деулофеу провел четыре матча за «Милан» и 13 – за «Эвертон». В его активе по одной голевой передаче в каждой из команд.

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