«Барселона» может выкупить Деулофеу у «Эвертона» в следующем сезоне
Полузащитник Жерар Деулофеу
может вернуться в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Mundo Deportivo, «Барса» может
использовать опцию обратного выкупа игрока в следующем сезоне. Согласно
контракту, они могут сделать это за 8,5 миллионов евро. Напомним, что Деулофеу
принадлежит «Эвертону» и выступает за «Милан» на правах аренды.
В текущем сезоне 22-летний Жерар Деулофеу провел четыре матча за «Милан» и 13 – за «Эвертон». В его активе по одной голевой передаче в каждой из команд.
«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически