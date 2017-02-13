Сергей Алтухов: Шляхтин будет продавать «Газпрому» игроков, а легкая атлетика ему поперек. Это тотальное невежество

Член Экспертного совета по физической культуре и спорту Федерального собрания РФ Сергей Алтухов рассказал, что он думает о работе председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Шляхтина.

«Управлять спортом должны люди просвещенные и образованные. Но это не всегда имеет место в нашей действительности. Если председателя совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» назначают президентом Всероссийской федерации легкой атлетики, то он будет заниматься тем, что любит и умеет делать.

Например, продавать «Газпрому» игроков. А легкая атлетика ему поперек. Это тотальное невежество. Я считаю, что люди, которые сейчас находятся в руководстве спортом, боятся принимать какие-то решения», - цитирует Алтухова «Спорт день за днем».

Напомним, что Шляхтин также возглавляет Всероссийскую федерацию легкой атлетики.