Сергей Алтухов: Шляхтин будет продавать «Газпрому» игроков, а легкая атлетика ему поперек. Это тотальное невежество
Член
Экспертного совета по физической культуре и спорту Федерального собрания РФ
Сергей Алтухов рассказал, что он думает о работе председателя совета
директоров «Крыльев
Советов» Дмитрия Шляхтина.
«Управлять спортом должны люди просвещенные и образованные. Но это не всегда имеет место в нашей действительности. Если председателя совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» назначают президентом Всероссийской федерации легкой атлетики, то он будет заниматься тем, что любит и умеет делать.
Например, продавать «Газпрому» игроков. А легкая атлетика ему
поперек. Это тотальное невежество. Я считаю, что люди, которые сейчас находятся
в руководстве спортом, боятся принимать какие-то решения», - цитирует Алтухова «Спорт
день за днем».
Напомним, что Шляхтин также возглавляет Всероссийскую федерацию
легкой атлетики.