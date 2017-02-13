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Могилевец отказался подписывать новый контракт с «Зенитом»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец намерен покинуть клуб. Он отказался от подписания нового контракта.

Как сообщает «Спорт день за днем», Павел пока рассматривает только один вариант — «Ростов», за который он выступал в прошлом сезоне.   Полузащитник провел за ростовчан 26 матчей в РФПЛ и забил один гол. Контракт игрока истекает в конце нынешнего сезона.

В сезоне 2016/17 Павел сыграл за «Зенит» один матч в чемпионате и один в Кубке России. Трансферная стоимость Могилевца по данным портала Transfermarkt.de - 3 млн. евро.

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