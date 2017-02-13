Валерий Рейнгольд: «Зенит» пожалеет о переходе Ивановича

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил недоумение переходом 32-летнего защитника «Чесли» Бранислава Ивановича в питерский «Зенит».

– Лично мне вся это история непонятна. Как бы «Зенит» не совершил чудовищную ошибку. В Англии сезон в самом разгаре и «Челси», который борется за первое место, бесплатно отдает своего защитника… Это же какого уровня должен быть футболист, чтобы так легко с ним расстаться? Уверен, что это уже не тот Иванович, которого мы запомнили по играм за «Локомотив». И о его переходе еще придется пожалеть. «Зенит» много раз ошибался с центральными защитниками: Алвеш, Пюйгринье, Мейра, - считает Рейнгольд.

Напомним, что серб, известный в России по выступлению за «Локомотив», подписал контракт сроком на 2,5 сезона. По данным СМИ, его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составила 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии появлялся на поле 13 раз, в семи случаях он выходил на замену.